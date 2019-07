Tutto il nuovo del cinema, ed è subito festa

Sulle note di “Per un milione” dei Boomdabash e di quella felicità “poco di buono”di Thegiornalisti, i nuovi talenti del grande schermo italiano si divertono in pista nello spazio esterno del Teatro India per il party estivo di Fabrique du Cinéma. Tra baci rubati all’ombra del Gazometro e lo sguardo di Pier Paolo Pasolini che da regista osserva in un ritratto la sua “Mamma Roma”, folla di giovani attori di belle speranze sul lungotevere Vittorio Gassman. Street food e concerto live del cantautore Giovanni Truppi dopo la presentazione di Luigi Pinto e della bella Lana Vlady. Va di fretta Francesca Valtorta, in lungo total black, mentre Blu Yoshimi, scatenata en plein air, consegna ai flash Vincenzo Crea, che parla del film “Il mangiatore di pietre” di Nicola Bellucci nel quale recita con Luigi Lo Cascio, e Marianna Fontana, una delle gemelle “Indivisibili”. Abbracci e sorrisi per Francesco Maria Dominedó che, sempre in dolce compagnia, incontra l’attrice Giulia Pagnacco, mentre Francesco De Francesco, al suo debutto come protagonista ne “La scelta giusta” di Andrea D’Emilio, si concede una partita a biliardino sfidando i colleghi Lorenzo Adorni, Maria Vittoria Pintore, Carlotta Galmarini, Ilde Mauri e Luigi Miele. Foto a sorpresa per Brando Pacitto, Federico Rosati e Luca Filippi che vivono il summer mood che si respira nell’aria.



Dal pomeriggio la festa parte con l’aperitivo e dj set di Giorgio Morabito aka Orgio Bimbo, che passa il testimone a Frenky & Soda, alias Francesco Rinaldi e Teodoro Giambanco. Tavolta rotonda e proiezioni. Si fa largo tra la gente, dopo la sfilata durante la kermesse Altaroma, il designer Antonio Martino che con lo stile urban ha stregato le passerelle del PratiBus District nel fashion show collettivo “Rome is my runway”.

Ci sono Barbara Chichiarelli, Nicolò De Devitiis, Leonardo Bocci degli Actual, Gabriel Montesi con Giordana Faggiano, Michelle Morell e, tra i tantissimi, i produttori Alba Chiara Rondelli, Ludovico Bessegato, gli YouNuts. Avvistati tra le sdraio Simona Tabasco, Davide Marengo, Arnaldo Catinari, Daria Maistrenko, Simona Di Bella, Stefano Rossi Giordani e Marco Jemolo. Esposizioni d’arte, illustrazioni e la premiazione del contest foto-video Microsalon indetto da Autori italiani cinematografia. Attesissimo dai fan Gazzelle. Sotto il cielo di un’estate romana appena iniziata.

