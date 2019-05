Lo sport è uno spettacolo nell’Accademia d’armi

Musica, teatro, cinema e campioni, nella serata della Casa Museo Accademia d’Armi Musumeci Greco per la Notte dei Musei. Da Alan Sorrenti, accolto immancabilmente dalle note di “Siamo figli delle stelle”, agli attori Galatea Ranzi e Pino Ammendola, in questi giorni in sala con A.N.I.M.A, di cui è regista e protagonista. E poi Lorenzo Roma, orgoglio dell’Accademia coni suoi titoli mondiali della sciabola Under 20 e l’azzurro paralimpico Pietro Miele, che si è esibito in uno spettacolare assalto contro il maestro-campione Alessandro Lispi.



Il presidente e maestro d'armi Renzo Musumeci Greco, con Novella Calligaris, ha guidato i visitatori alla scoperta della collezione di armi antiche e di scena, di opere di grandi artisti come Mimmo Paladino e Duilio Cambellotti. Presente anche il vicesindaco Luca Bergamo, grande appassionato di scherma.