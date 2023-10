«Piera parla di Piera», il 15 ottobre a Catania la serata omaggio a Piera degli Esposti

Domenica 15 ottobre alle ore 19,00 presso il centro culturale Zo culture contemporanee di Catania si terrà «Piera parla di Piera», un evento speciale dedicato a Piera degli Esposti, organizzato dall'Associazione Musicale Etnea.

L'evento

A ricordare la grande attrice scomparsa due anni fa, donna anticonformista e originale, leggendaria affabulatrice, protagonista assoluta del teatro e del cinema italiano, saranno Pamela Villoresi, Galatea Ranzi ed il regista Andrea Chiodi, allievo della Esposti; lo faranno attraverso alcune letture scelte, accompagnate dalle musiche di Graziana Leonardi (violoncello) ed il M° Sebastiano Nicotra (contrabbasso) su musiche di Sebastiano Nicotra, Benedetto Marcello e Giovanni Battista Pergolesi.

Durante la serata verranno proiettati alcuni estratti del film documentario «Tutte le storie di Piera» di Peter Marcias e il cortometraggio «Lettera d'amore a Robert Mitchum» di Francesco Vaccaro.

«Abbiamo tutti bisogno di nutrirci, non solo di mangiare, ma anche di ricevere cibo per la mente.

Senza i libri e senza il teatro non possiamo vivere, è grave che questo nutrimento venga a mancare. Il teatro è importante perchè ti fa uscire da te stesso, ti da la possibilità di capire che non sei solo. Sul palcoscenico ci sono persone che attraversano tragedie, che hanno malattie, che muoiono. Assistere alle loro storie fa stare meglio, aiuta a uscire dalla condizione della solitudine. Se tutto questo viene a mancare, mancherà anche la forza di consolarsi e di rassegnarsi, si resterà soli, con addosso il peso dei problemi che, adesso più che mai, possono essere terribili, manicomiali. Senza teatro viene a mancare quello specchio in cui è possibile guardarsi e rassicurarsi. Il teatro è prima di tutto terapeutico, non capirlo vuol dire non comprendere le civiltà che ci hanno preceduto e che ce lo hanno insegnato».

Appuntamento quindi il 15 ottobre alle 19.00 presso il centro culturale Zo culture contemporanee di Catania, in Piazzale Rocco Chinnici 6.