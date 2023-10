Parigi, cena di gala Ambasciata per "Les Italiens" di Maltese

Cena di gala con ospiti d'eccezione ieri sera nel Teatro siciliano dell'Ambasciata d'Italia a Parigi, per celebrare "Les Italiens", "storie di talenti italiani che hanno conquistato la Francia". Alla presenza dell'autore Dario Maltese, giornalista, scrittore e conduttore televisivo del TG5 Mediaset, autore del libro edito in Italia da Rizzoli, l'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro ha accolto numerose e importanti personalità del mondo istituzionale, politico, economico-imprenditoriale e culturale francese. Tra i presenti anche il ministro dei Trasporti, Clément Beaune, il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, il presidente e amministratore delegato del gruppo Kering, François Henri-Pinault, il senatore Christian Cambon, diversi consiglieri del presidente della Repubblica Emmanuel Macron, oltre ad esponenti di spicco del mondo dei media, dell'arte e della cultura. Al centro della serata, dopo un breve dialogo tra Dario Maltese e la corrispondente della RAI da Parigi Giovanna Botteri, sono state le testimonianze dei protagonisti presenti: Pietro Beccari, amministratore delegato di Louis Vuitton, Francesca Bellettini, presidente e amministratore delegato di Yves Saint-Laurent e deputy CEO di Kering, Vittoria Colizza, direttrice di ricerca all'INSERM (Istituto superiore di Ricerca e Salute Pubblica) di Parigi, Angelo Musa, executive Pastry Chef dell'Hotel Plaza Athénée di Parigi, Giambattista Valli, noto designer e stilista di moda e Claudia Ferrazzi, ex consigliera per la cultura e la comunicazione del presidente Macron. Le testimonianze sono state precedute dalle parole di Dario Maltese, secondo cui "il filo rosso di queste storie è il grande talento dei 13 protagonisti del libro.

Ognuno di loro nel proprio campo, rappresenta un'eccellenza di cui, come italiani, dobbiamo essere orgogliosi. Le loro storie dimostrano che con lavoro, impegno, passione e disciplina si possono raggiungere posizioni di grande autorevolezza e prestigio". Nel suo saluto, l'ambasciatrice D'Alessandro ha rivolto un pensiero alla tragica attualità, ricordando il fermo sostegno dell'Italia ad Israele e la inequivocabile condanna degli spaventosi atti criminali di Hamas, che hanno causato un terribile numero di vittime innocenti, inclusi bambini, donne ed anziani. L'ambasciatrice D'Alessandro ha quindi reso un "omaggio alle vite di eccellenti italiane e italiani che, nei più diversi ambiti, hanno raggiunto posizioni apicali e di successo in Francia", menzionando al contempo il ruolo dei numerosissimi francesi che "riconoscono il valore e credono in modo convinto nelle capacità e nelle professionalità creative, intellettuali e industriali di noi italiani". Complimentandosi anche con la casa editrice Rizzoli, l'ambasciatrice ha quindi brindato a "Les Italiens", "un libro che sfata tanti e facili luoghi comuni" oltre che una bellissima e innovativa testimonianza della profondità dell'amicizia italo-francese, "un'amicizia oggi ancora più strutturata grazie al Trattato del Quirinale, che a novembre festeggerà i due anni dalla sua firma".