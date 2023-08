Padel mania, parata di vip a Porto Cervo per la "Rizzardi Cup": da Giorgia Venturi a Ciro Ferrara, ecco chi c'è Fine settimana all’insegna dello sport e della mondanità in Costa Smeralda, dove è in scena la “Rizzardi Padel Cup: torneo di padel che mette sul campo, avversari tra loro, vip, sportivi, armatori, sponsor e le Rizzardi Ladies