Venerdì 4 Agosto 2023, 22:31

Un anno fa la coppia usciva allo scoperto. Ora Francesco Totti e Noemi Bocchi, più innamorati che mai, sono tornati al mare a Sabaudia. Sulla spiaggia pontina, da anni buen retiro del campione giallorosso giocano, si tuffano tra le onde, vicini e lontani si godono questa seconda estate insieme sulla spiaggia di Sabaudia, con gioia e discrezione. Noemi guarda, gli sorride con amore. La coppia non si sottrae a tifosi e fan che li avvicinano per selfie e autografi. Da giorni ormai sono giunti in città dove lui possiede una casa sul lungomare. Scendono in spiaggia ma si concedono anche qualche ora di riposo. Insomma, una vacanza formato famiglia. Relax, appassionati di calcio e tanti amici. Ad una passione comune però non rinunciano nemmeno se fa caldo ed è il padel. La coppia si concede spesso delle partite in un campo di allenamento di Sabaudia.

Totti e Ilary Blasi, la guerra dei tradimenti: spuntano gli sms. Dopo i Rolex un'altra battaglia in tribunale

Ha scelto le dune e il bel mare blu per le vacanze anche l’allenatore ed ex romanista Daniele De Rossi che da anni frequenta la nota località balneare pontina. Con lui anche la moglie Sarah Felberbaum. La coppia è stata avvistata anche a Ventotene e Ponza. Un giro tra isole e onde, una vacanza da innamorati. Anche se è a Sabaudia che fanno base e che si rilassano tra bagni e tintarella. Anche De Rossi coltiva la sua passione per il padel e sfida l’ex giocatore di Lazio e Udinese Giuliano Giannichedda. E se si parla di campioni in vacanza una menzione speciale va fatta per Bebe Vio avvistata in un ristorante di San Felice Circeo qualche giorno fa. Golosità, passeggiate e tanti amici. Stesso locale anche per Raoul Bova e Rocìo Nuños Morales che, nei giorni scorsi, si sono concessi qualche giorno di vacanza sul litorale pontino.

Ha scelto Sabaudia ma anche l’arcipelago pontino per una breve vacanza anche Federica Pellegrini che ha documentato la sua permanenza con storie e post su Instagram ed ha pubblicato foto di una gita in barca a Palmarola e un tramonto con vista sulla spiaggia della città delle dune. Avvistata nei giorni scorsi, sempre sulla spiaggia di Sabaudia, Elena Santarelli col marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta Lucia. Anche lei ha immortalato la sua vacanza in famiglia tra mare, giochi e coccole, in un video poi affidato ad Instagram. L’estate entra nel vivo ed il litorale pontino, aspettando il ferragosto, si conferma meta preferita di tanti volti noti.