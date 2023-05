Livorno, torna il Mascagni Festival: il debutto in Grecia con un’anteprima dello spettacolo Callas@100

L’11 giugno a Stagira in Grecia con un’anteprima dello spettacolo Callas@100, debutterà la quarta edizione del Mascagni Festival. L’apertura ufficiale invece sarà il 4 agosto a Livorno, dove in prima assoluta in Italia, una strepitosa Giuliana De Sio interpreterà Maria Callas nella coproduzione internazionale Callas@100, dedicato al grande soprano nel centenario della sua nascita e nella data che ricorda la sua ultima interpretazione di Santuzza in Cavalleria Rusticana.

La città labronica quindi, fino al 27 agosto, sarà ancora una volta il palcoscenico a cielo aperto per l’importante rassegna internazionale dedicata alle opere e alla vita del compositore Pietro Mascagni, sotto la direzione artistica del tenore Marco Voleri e prodotto dal dipartimento della Fondazione Teatro Goldoni.

Questo spettacolo, sarà parte integrante della manifestazione estiva “Effetto Venezia”, che quest’anno sarà dedicata al tema del cinema, organizzata da Fondazione LEM, e che per la prima volta collabora con il Mascagni Festival in tre eventi: il 4 agosto Callas@100, il 5 agosto La musica è pericolosa con il maestro Nicola Piovani, e il 6 agosto Sabbia Rusticana da un’idea di Marco Voleri.

Un omaggio alla Divina Maria Callas

“Sarà un omaggio alla Divina l'evento di apertura della quarta edizione del Mascagni Festival –ha spiegato il Sindaco di Livorno e Presidente Fondazione Goldoni e LEM Luca Salvetti – che sarà inaugurato il 4 agosto con lo spettacolo Callas@100 nel centenario della nascita di Maria Callas e nel giorno della sua ultima interpretazione del ruolo di Santuzza. Effetto Venezia, la festa estiva della tradizione livornese, quest'anno dedicata al cinema, accoglierà il primo evento del Mascagni Festival.

Come ci ha abituato ormai da quattro anni, il Mascagni Festival si fonda su una commistione di stili musicali, di prosa, di spettacolo, in un abbraccio rassicurante che sa di mare e di salsedine, di storia antica e moderna. Sono certo che anche quest'anno gli appuntamenti del Mascagni Festival coinvolgeranno migliaia di cittadini e visitatori attirati dal grande prestigio degli eventi e dagli scorci pittoreschi e caratteristici”.

Grande soddisfazione anche da parte dell’assessore alla cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi:

“Siamo giunti alla quarta edizione di questo Festival e ne siamo davvero orgogliosi, perché questa manifestazione oggi, non solo si è conquistata a ragione uno spazio importante nel panorama delle rassegne che omaggiano i grandi compositori, ma è diventato un elemento di promozione e di valorizzazione del nostro territorio al punto da essere presentato alla recente Bit di Milano”.

Pietro Mascagni chi è

Pietro Mascagni oltre ad aver composto opere liriche di successo mondiale è stato un importante direttore d’orchestra, attività che lo ha portato ad esibirsi in importanti e prolungate tournèe che lo videro protagonista in tutto il mondo. Presentò alcune sue opere liriche in prima mondiale negli Stati Uniti e in Sudamerica, dove venne acclamato e apprezzato. #mascagnifuoriporta è lo spin off del Mascagni Festival nei luoghi del mondo che lo ospitano. Così quest’anno, come fosse una melodia scritta su una sola pagina, #mascagnifuoriporta parte dalla Grecia, per arrivare in Portogallo e Giappone