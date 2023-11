Helsinki, Flow Festival 2024: annunciati i primi artisti

Il Flow Festival che si tiene ogni anno nella capitale finlandese di Helsinki, questa estaete celebra il suo 20° anniversario a Suvilahti dal 9 all'11 agosto 2024. I primi artisti sono stati annunciati e la line-up comprende nuovamente star di livello mondiale come Fred.., Pulp, The Smile, PJ Harvey e molti altri nomi importanti nazionali e internazionali.

Flow Festival 2024, l'evento dell'estate

Il Flow Festival, nato nel 2004 come un evento club per 4.000 persone, è cresciuto fino a diventare un festival musicale e cittadino di fama internazionale con oltre 90.000 ospiti.

Nel 2007, Flow ha trovato la sua sede nei suggestivi terreni della vecchia centrale elettrica di Suvilahti a Helsinki, diventando il simbolo dell'identità del festival. In occasione del suo ventennale nel 2024, Flow celebra passato e futuro con un programma straordinario.

Tra gli artisti annunciati per la prossima estate ci sono il famoso produttore e DJ britannico Fred again.., il'iconica band di britpop "The Pulp", il gruppo The Smile formato da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme al batterista jazz Tom Skinner, e l'acclamata cantautrice PJ Harvey. Altri nomi includono la stella della pop music britannica Jessie Ware, l'eclettico artista hip-hop Denzel Curry, e Kenya Grace, autrice del successo "Strangers".

La lineup include anche artisti noti nel mondo della musica da club, come il duo di DJ emergente Overmono. Tra gli artisti nazionali, spiccano il fenomeno dell'hip-hop ibe, il grande successo Arppa, il trombettista Verneri Pohjola con il super ensemble Monkey Mind, il gruppo sperimentale Tinyhawk & Bizzarro, e la promettente nuova arrivata Joalin.

Il Flow Festival, che si terrà a Helsinki dal 9 all'11 agosto 2024, offre un'esperienza unica con una programmazione internazionale accuratamente selezionata, arte eccezionale, ristoranti di alta qualità e un'atmosfera magica a Suvilahti. I biglietti sono già in vendita.