Sgarbi: «La banana di Cattelan è un atto di desistenza sessuale»

Il messaggio subliminale è, in realtà, un grido disperato: Cattelan ci sta dicendo che non scopa più. @stampasgarbi pic.twitter.com/3iFZCHFIaD — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) December 9, 2019

«La "banana" attaccata al muro è un atto di desistenza sessuale. Come i giocatori che, a fine carriera,appendono le scarpe al chiodo. Il messaggio subliminale è, in realtà, un grido disperato: Cattelan ci sta dicendo che non scopa più». Così Vittorio Sgarbi commenta ironicamente su Twitter l'opera d'arte dell'artista Maurizio Cattelan, una creazione che consiste in una banana attaccata al muro con dello scotch. L'opera, esposta alla fierad'arte contemporanea Art Basel di Miami, è stata venduta nei giorni scorsi per 120mila dollari.