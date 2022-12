Rugby, Charif Traoré denuncia: «Gesto razzista durante lo scambio di regali alla Benetton Treviso, per me una banana marcia e risate di scherno»

Questa volta Cherif Traoré, 28 anni, pilone sinistro del Benetton Treviso e della nazionale di rugby, non se ne è stato zitto. Forse perché si sentito tradito da qualcuno che considera fratello e compagno di squadra e non da qualche maleducato razzista di quelli che si incontrano per strada o sui social. In molte squadre in questi giorni ci si ritrova per il Secret Santa: ci si scambia regali che possono anche essere anonimi.

Fra i suoi, il ragazzone nato in Guinea africana e cresciuto dai sei anni d'età a Parma, ha trovato un sacchetto con una banana marcia. E fin qui forse il pilone avrebbe pure lasciato perdere, archiviando un altro gesto di razzismo come quelli che di tanto in tanto è stato costretto ad affrontare in ambienti comunque lontani da quello del rugby in cui si è fatto largo fin dalle giovanili e dalla nazionale under 20 fino a conquistare 15 caps nella "maggiore" dal 2018 all'epoca affidata a Conor O'Shea. Quello che gli ha fatto male, più di un placcaggio, è che "molti dei miei compagni di squadra si sono messi a ridere". E allora questa volta è scattata la denuncia sul suo profilo Instagram in attesa che anche la società trevigiana prenda provvedimenti.

Traoré scrive: «Oltre al fatto di reputare il gesto offensivo, la cosa che mi ha fatto più male e vedere la maggior parte dei miei compagni presenti ridere. Come se tutto fosse normale».

«Sono abituato - prosegue il giocatore - o meglio, mi sono dovuto abituare, a dover fare buon viso a cattivo gioco ogni volta che sento battute a sfondo razzista per cercare comunque di non inimicarmi le persone vicine. Ieri è stato diverso però. Fortunatamente, alcuni compagni, soprattutto stranieri, hanno cercato di supportarmi. Fuori dall'Italia un gesto come questo è condannato gravemente anche all'interno di piccole realtà, e questa volta voglio dire la mia... Ho deciso di non stare in silenzio questa volta per fare in modo che episodi come questo non succedano più per evitare che altre persone si ritrovino in futuro nella mia situazione attuale. E sperando - conclude - che il mittente impari una lezione».

La nota della società

La Benetton Rugby «tiene a ribadire di aver sempre condannato con la massima fermezza ogni espressione di razzismo o forma di discriminazione. Non fanno parte della nostra cultura e non rappresentano la nostra identità ed i nostri valori. Lo abbiamo sempre dimostrato con i fatti, non solo con le parole, e continueremo a sostenerlo con forza» afferma in una nota la franchigia trevigiano, riguardo all'episodio «Comportamenti simili - prosegue la nota - non hanno nulla che vedere con lo sport, e davanti ad episodi del genere Benetton Rugby sarà sempre dalla parte del rispetto delle persone, della loro cultura, della loro etnia, della loro fede e della loro dignità».