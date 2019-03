Giornata mondiale della Poesia: Bussetti e Sgarbi a Recanati il 21 marzo per i 200 anni de “L'Infinito”

Recanati festeggia la Giornata mondiale della Poesia con un lungo evento che va dal 21 al 24 marzo, nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario dalla stesura de L'Infinito

di Leopardi (1819-2019). Ad inaugurare l'evento il 21 marzo saranno il ministro dell'Istruzione, università e ricerca Marco Bussetti e il critico d'arte Vittorio Sgarbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanati diventerà quindi per quattro giorni palcoscenico per conferenze, spettacoli, concerti, dove ragionare sul tema dell'infinito in tutte le arti. Un lungo weekend animato da iniziative che vedranno protagonisti personalità del mondo della cultura al Teatro Persiani e al Museo di Villa Colloredo Mels. La Giornata mondiale della poesia è stata istituita dall'Unesco nel 1999 nel primo giorno di primavera. Il programma di iniziative fa parte di “Infinito Leopardi”, un evento che tra mostre, spettacoli, conferenze e pubblicazioni per tutto il 2019 approfondirà il modernissimo pensiero leopardiano.