Picasso venduto per 103 milioni di dollari: è il ritratto di Marie-Thérèse, musa e amante dell'artista

L'opera di Pablo Piccasso, «Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)» - «Donna seduta vicino a una finestra», è stata venduta ad un asta a New York, durante scorsa notte, a 103 milioni di dollari. Il quadro è una delle raffigurazioni più maestose e imponenti realizzate dal pittore (1881-1973) di Marie-Thérèse Walter, sua amante e musa negli anni parigini. La grande opera (146 x 114 cm) fu terminata dall' artista spagnolo il 30 ottobre 1932, come recita la data sul dipinto, eseguito in un atelier di Boisgeloup, alle porte di Parigi.

APPROFONDIMENTI CULTURA L'avventura infinita dell'eroe Hemingway COREA DEL SUD Samsung, il tesoro della famiglia ceduto per pagare le tasse: allo... ECONOMIA Tesoro, in asta il 14 maggio fino a 8,75 miliardi di BTP COSTA AZZURRA All'asta l'ultima casa di Pablo Picasso: si parte da 20... MONDO Le opere rubate

L'avventura infinita dell'eroe Hemingway

LA STORIA DEL QUADRO - Il ritratto è stato battuto all'asta la scorsa notte da Christiès a New York per l'astronomica cifra di 103,4 milioni di dollari (85,4 milioni di euro). L'opera è partita con una stima record di 45 milioni di dollari ed è stata al centro di contrattazioni per ben 19 minuti, raggiungendo - da ultimo con una gara ridotta tra due aspiranti compratori - l'offerta finale di 90 milioni di dollari. Con tasse e commissioni, il nuovo proprietario (al momento il collezionista privato è coperto dall'anonimato) deve pagare 103,4 milioni di dollari. Il prezzo stellare è stato formulato da un cliente al telefono con la specialista di Christiès Vanessa Fusco. Il precedente proprietario aveva acquistato il capolavoro di Picasso otto anni fa: a quel tempo aveva pagato 28,6 milioni di sterline (33,3 milioni di euro) all'asta a Londra. Con la nuova aggiudicazione, salgono a cinque le opere di Picasso che hanno raggiunto il traguardo simbolicamente significativo di 100 milioni di dollari. Il prezzo più alto per un'opera del maestro spagnolo è stato raggiunto nel 2015 con 179,4 milioni di dollari pagati per il dipinto «Le donne di Algeri». «Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)» è stato esposto in pubblico al Musée Picasso di Parigi e alla Tate Modern di Londra nel periodo 2017-2018 durante la mostra «Pablo Picasso 1932, l'anno delle meraviglie».

Samsung, il tesoro della famiglia ceduto per pagare le tasse: allo Stato 23mila capolavori per un valore di 2 miliardi

LA MUSA DI PICASSO - La storia dell'incontro di Picasso con Marie-Therese è essa stessa leggendaria: si sa che avvenne nel 1927 quando la ragazza aveva solo 17 anni. Per qualche tempo la sua presenza nelle opere di Picasso fu poco riconoscibile ma dal 1932, quando i ritratti della musa comparvero nelle retrospettive di quell'anno di Parigi e Zurigo, la sua esistenza fu resa pubblica. Olga Khokhlova, l'allora moglie dell'artista, fu con tutta evidenza informata della presenza di una nuova donna nella vita del marito. Picasso dedicò una serie straordinari di ritratti iconici alla sua musa dai capelli d'oro durante il 1932. Nel dipinto aggiudicato per 103,4 milioni di dollari Picasso ha presentato Marie-Thérèse come una dea alata, una sorta di Nike moderna, con la sua testa lunare, luminosa e scultorea come se fosse scolpita nel marmo, e tuttavia con il corpo sensuale e morbido, che orbita attorno al suo torso rosso fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA