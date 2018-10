A Villa Madama il 22 ottobre gli Stati Generali della lingua italiana tra la rete e le reti

Dove va l'italiano? Quale il destino della nostra lingua con la rete? Lunedì 22 ottobre si terrà a Villa Madama la terza edizione degli Stati Generali della Lingua italiana nel mondo. L'evento è organizzato dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con quello dell'Istruzione, l'Accademia della Crusca e l'Ambasciata della Confederazione Elvetica. Il tema prescelto è lo stesso della XVIII Settimana della Lingua Italiana nel mondo (15-21 ottobre): «L'italiano e la rete, le reti per l'Italiano». Si tratta di un argomento che offre da un lato l'occasione di riflettere sull'evoluzione della nostra lingua sulle piattaforme informatiche e sulle potenzialità educativo-didattiche legate alla rete, dall'altro di valorizzare le differenti «reti fisiche» che diffondono la nostra lingua all'estero (Istituti italiani di cultura, scuole italiane, cattedre presso università straniere, Comitati della Società Dante Alighieri, nonché la rete dei nostri connazionali all'estero).



Dopo la sessione di apertura a cui interverrà il Ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, verranno presentati i dati sulla diffusione della lingua italiana nel mondo e i rapporti di tre gruppi di lavoro, uno sulla Certificazione unica della lingua, uno sul sistema di formazione italiano nel mondo e uno sulle strategie di promozione linguistica e i relativi piani paese. La conclusione, prevista per le ore 17, sarà svolta dal sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi.

