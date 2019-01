Immagini da un’Italia che non c’è più: gli scatti della mostra "Il sorpasso" dedicata al secondo dopoguerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che Italia era settantanni fa? Cosa c’era nelle piazze, nelle case, nei bar, ai comizi, alle feste? Quanto era diversa dall’Italia di oggi?(ingresso 7€). Curata da Enrico Menduni e Gabriele D’Autilia, è co-prodotta con l’Istituto Luce-Cinecittà e l’associazione Zètema. Sottotitolo: Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961. Le fotografie, infatti, ripercorrono i 15 anni successivi alla Seconda guerra mondiale, inquadrando contemporaneamente rilancio e contraddizioni di un’epoca irripetibile.Alle foto, organizzate in dieci sezioni tematiche, si alternano testi e citazioni dell’epoca o che commentano l’epoca. Il valore aggiunto però sono anche le didascalie. La maggior parte delle foto arrivano dagli archivi e non hanno il nome dei fotografi, ma troviamo anche nomi che hanno fatto la storia di questo mestiere: Gianni Berengo Gardin, Fulvio Roiter, Cecilia Mangini, Federico Patellani, Caio Mario Garrubba, Pepi Merisio, Wanda Wultz, Tazio Secchiaroli, Ferruccio Leiss, Romano Cagnoni, Walter Mori, Bruno Munari, Italo Insolera, Italo Zannier, e tra gli stranieri i grandi Willian Klein, Alfred Eisenstaedt, Gordon Parks.Dopo il Museo di Roma a Palazzo Braschi, Il sorpasso sarà in mostra a Parma presso il Palazzo del Governatore, dall’8 marzo al 5 maggio 2019. Tutte le foto della mostra e gli approfondimenti sono raccolti nel catalogo edito da Silvana Editoriale (208pp., 20€).foto: CSAC Universita di Parma - Fondo PUBLIFOTOfoto: Costruzioni a Napoli - Archivio storico Lucefoto: Le belle d'Italia. Roma, 1958 - CSAC Universita di Parma, Fondo Publifotofoto: Folla di sportivi alla partenza di tappa del Giro d'Italia - CSAC Universita di parma - Fondo Publifotofoto: Pranzo su viadotto appena costruito. Bucine (AR) - Fondo Vestri - Biblioteca Comunale Montevarchifoto: Sophia Loren legge di Gagarin, 1961 - Foto Archivio storico Lucefoto: Statua S. Francesco a Piazza San Giovanni - Roma, 1960 - CSAC Universita di parma - Fondo Publifotofoto: Comizio di De Gasperi in Calabria, 1952 - Foto Archivio storico Lucefoto: Uscita degli operai dalle Officine Fiat di Torino - CSAC Universita di Parma - Fondo Publifotofoto: Soccorso ai bambini perduti e sbandati, 1946 - Foto Archivio Luce