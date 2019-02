Nati altrove, da Giuseppe Ungaretti a Helena Janeczek: dal 6 all'8 febbraio a La Sapienza

Nati altrove, da Giuseppe Ungaretti a Helena Janeczek. E' questo il tema di un convegno internazionale che si svolgerà dal 6 all'8 febbraio all'università La Sapienza di Roma, durante il quale si parlerà di scrittori, artisti e intellettuali che hanno eletto a loro patria Paesi diversi da quelli di origine, fondendo luoghi, lingue e culture. L'inaugurazione il 6 febbraio alle 9.30 nell'aula magna del Rettorato nella Facoltà di Lettere e filosofia della Città universitaria.



Un nomade, un girovago così si definiva Giuseppe Ungaretti, un “nato altrove” figlio di migranti, lui stesso espatriato in Brasile, a San Paolo, dal ’37 al ’42. Una figura esemplare che riunisce in sé la fedeltà a un Paese ma nello stesso tempo la reinterpreta in un’identità sovranazionale. A Ungaretti è dedicata la giornata del 7 febbraio: dopo la proiezione di video a lui dedicati, David Riondino leggerà alcuni brani del poeta. Tra i “nati altrove” tanti scrittori, artisti, intellettuali e studiosi che, come Ungaretti, hanno valorizzato sia le specificità nazionali e locali, sia le radici e i caratteri comuni.

Valori che oggi possono contrapporsi - afferma la coordinatrice del convegno Francesca Bernardini - alle tendenze irrazionalistiche di chi odia il diverso, di chi teme l’altro, pensando di salvaguardare il proprio particolarismo alzando muri

. L’ultimo giorno del convegno vedrà la testimonianza, tra gli altri, di Helena Janeczek, autrice tedesca, vincitrice del premio Strega 2018 con il romanzo “La ragazza con la Leica”. Il convegno è organizzato dalla Fondazione Roma Sapienza – Fondazione Giuseppe Ungaretti.

