Festival della fotografia etica a Lodi Ventitrè progetti dal 5 ottobre

Tutto pronto, a Lodi, per l’arrivo delche torna nel capoluogo, in decima edizione, dal 5 al 27 ottobre prossimi per 4 week end. Diktat, nella volontà del coordinatore generale Alberto Prina, è «condividere le storie che contano e che spesso non arrivano al grande pubblico attraverso i media tradizionali; racconti dal mondo e quest’anno un’attenzione particolare anche al nostro Paese».Le immagini di fotografi pluripremiati saranno esposte in 23 progetti per oltre 600 fotografie. Ma non si tratterà solo di mostre. Si terranno, infatti, anche incontri, proiezioni e più approfondimenti. Nei quattro week end del 2018, nel corso della precedente edizione, i visitatori ai diversi eventi furono, in tutto, 17mila, per due terzi provenienti da fuori provincia. Il primo evento in programma, sabato dalle 10.30 alle 11.30, è la visita guidata alla mostra fotografica Mare Mostrum, a cura di Marco Valle, a Palazzo Modignani. Le rassegne sono aperte al pubblico solo nei weekend dal 5 al 27 ottobre. Durante la settimana è possibile fare solo visite guidate per scuole o gruppi (minimo 10 persone).