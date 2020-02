Editoria, festival chiusi per coronavirus: ecco la mappa della cancellazioni, da Roma a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'emergenza coronavirus sta comportando l'annullamento di moltissimi (se non tutti) gli eventi culturali. Non si terrà "I Boreali – Nordic festival", la rassegna dedicata alla letteratura nordica, organizzato dalla casa editrice Iperborea e che avrebbe dovuto tenersi dal 27 febbraio a Milano, al Teatro Franco Parenti . «Ancora non siamo in grado di dire - scrivono i curatori su Facebook - se riusciremo a riproporlo in qualche modo a Milano nel corso dell'anno, ma faremo di tutto per cercare di recuperare alcuni degli incontri del programma. Ve ne daremo sicuramente notizia nelle prossime settimane».La Children's Book Fair, la fiera del libro per ragazzi che si tiene ogni anno a Bologna, che avrebbe dovuto iniziare il prossimo 30 aprile, è stata posticipata: si svolgerà (se la situazione lo consentirà) dal 4 al 7 maggio. Gli organizzatori hanno soltanto laconicamente anticipato che «nelle prossime ore» saranno diffusi dettagli sugli aspetti organizzativi della rassegna - che smuove un mercato importante, anche per la cessione di diritti all'estero.Confermato invece, almeno per ora, "Libri come", la rassegna letteraria che si svolgerà dal 12 al 15 marzo, all'Auditorium Parco della Musica di Roma (titolo di questa edizione, sembra fatto apposta: "coraggio"): ma questo perché la situazione attuale del Lazio è ben diversa da quella del Nord. Ma non ci saranno, quasi sicuramente, le scolaresche. L'Auditorium ha comunque segnalato alcune cancellazioni: il dj David August ha cancellato la sua esibizione del primo marzo, l'Orchestra di Santa Cecilia ha annullato un concerto per le scuole; così come "potrebbe" essere a rischio l'esibizione dei Kodo, i celebri percussionisti giapponesi, il prossimo 9 marzo.A rischio è anche il Buk Festival, dedicato all'editoria indipendente, previsto dal 5 all'9 marzo. Gli organizzatori spiegano che, finora, la regione Emilia ha disposto un'ordinanza valida solo fino al primo marzo; ma a prescindere da ciò che verrà deciso in seguito, l'idea che si sta facendo strada è quella di uno slittamento: un po' perché si rischia di avere le sale deserte, ma anche perché gli stessi editori vengono da regioni più a rischio.Sembra invece presto per parlare di eventuali variazioni del programma del Salone del libro di Torino, in programma a maggio.