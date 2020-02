Nella centenaria Garbatella l'ultima frontiera del bookcrossing

In tintoria c'è l’editoria per ragazzi, dal corniciaio i libri d’Arte, dal parrucchiere testi di attualità e sul benessere, alle poste i libri sui viaggi. Per ogni luogo un ambito tematico dove trovare libri. Il loro obiettivo è far inciampare le persone sui libri e per questo li distribuiscono ovunque.Capita a Roma, nell'VIII Municipio quello che comprende lo storico quartiereè l'ultimo capitolo del bookcrossing, la forma di condivisione dei libri diffusa da anni e sempre in evoluzione. Si legge un libro, si lascia e se ne porta un altro. In tanti altri quartieri a Roma sono nate le bibliocabine (libri nelle ex cabina telefoniche), oppure in vecchi frigoriferi o casette di legno.L'VIII Municipio è il prototipo e la cabina di regia del progetto bookcrossing nato con l'importante collaborazione di Istituzione Biblioteche al quale aderiscono in tutto nove municipi I bibliocorner sono i luoghi che aderiscono al progetto. Ed è stato creato anche un canale tematico online