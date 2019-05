© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verde pubblico e privato in festa in tutta Italia sabato 1 e domenica 2 giugno. Due giorni per celebrare con l’apertura speciale di parchi e giardini la bellezza di questo patrimonio molto particolare ma anche per porre al centro dell’attenzione la fatica, il lavoro e le risorse economiche necessarie per la cura di siepi, aiuole, prati e boschi storici. “”, la seconda edizione della manifestazione promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, stavolta rincara la dose, a riprova del successo della proposta: se l’anno scorso furono 130, quest’anno saranno 222 i siti visitabili dal grande pubblico per un viaggio nella ricchezza storica, artistica, botanica dei giardini italiani, dai più grandi e conosciuti ai piccoli giardini privati. La parola d’ordine della due giorni è “sostenibilità”, un tema che sarà affrontato con incontri, eventi, testimonianze, letture. Volutamente la festa, che ha il patrocinio dell’Asvis, si è fatta coincidere con l’inizio della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile. Tutte le regioni sono coinvolte. Nel 45% dei casi si tratta di aperture straordinarie: giardini normalmente non aperti al pubblico o aperti solo in occasioni particolari. In alcuni casi si potranno visitare parti del giardino normalmente chiuse: è il caso di Caprarola (Viterbo), con il giardino d’estate, mentre a Genova sarà aperto eccezionalmente il Giardino segreto di Palazzo Reale. Parteciperanno all’iniziativa anche importanti siti Unesco, come Villa D’Este a Tivoli (Roma), la Reggia di Caserta e i giardini delle Ville Medicee di Castello, Petraia, Pratolino e Cerreto Guidi. Ampia la partecipazione di Dimore storiche private, che apriranno i propri prestigiosi giardini, come ad esempio Villa Tiepolo Passi in Veneto, Villa Imperiale nelle Marche o la Villa Reale di Marlia in Lucchesia. Molti anche anche gli Orti Botanici: Palermo, Catania, Roma, Genova, Torino e alcuni giardini botanici alpini. Tra i luoghi più gettonati rientra il Real Bosco di Capodimonte, a Napoli, un tesoro di 184 ettari grande due volte Villa Borghese a Roma.