Alla Milanesiana il premio Nobel Le Clézio con il suo nuovo libro

Riapertura straordinaria per La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Lunedì 29 ottobre il Festival torna per un eccezionale appuntamento al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano, in occasione della pubblicazione del nuovo romanzo di Jean-Marie-Gustave Le Clézio "Bitna, sotto il cielo di Seul", edito da La nave di Teseo. Dopo il concerto di Gile Bae, introdotto da Francesco Micheli, è protagonista sul palco il premio Nobel per la Letteratura Jean-Marie-Gustave Le Clézio, in dialogo, dopo una lettura inedita, con lo scrittore Paolo Di Paolo. Introde la serata la direttrice artistica Elisabetta Sgarbi.

Serata a ingresso libero fino a esaurimento posti. Ultimo aggiornamento: 18:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA