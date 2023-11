Uomo Tigre diventa un film, il live-action sarà prodotto in Italia: ecco da chi e quando uscirà

L'Uomo Tigre: dal manga al cartone animato e dal cartone animato (in voga negli anni Ottanta) al cinema. Fabula Pictures srl, guidata da Marco e Nicola De Angelis, Kodansha Ltd e Brandon Box srl hanno annunciato di aver firmato un accordo di partnership per lo sviluppo e la co-produzione internazionale di un lungometraggio live-action basato sulla storia di «Tiger Mask», noto in Italia come «L' Uomo Tigre».

Il film, di forte respiro internazionale, sarà ambientato tra Italia e Giappone e, seguendo la tradizione della property, vedrà un nuovo protagonista indossare la maschera di tigre. «Siamo orgogliosi di annunciare questo ambizioso progetto», commentano Marco e Nicola De Angelis, amministratori delegati di Fabula Pictures, «che conferma la nostra passione per la ricerca di storie universali, capaci di emozionare e coinvolgere sia il pubblico nazionale che quello internazionale.