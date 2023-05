La Sirenetta torna al cinema: ecco tutte le differenze con la fiaba originale (e le curiosità)

Chi è che non conosce «La Sirenetta»? Parliamo del celebre cartone animato di casa Disney la cui protagonista è Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventure.

Quando fu distribuito dalla Disney nel 1989, La Sirenetta divenne un fenomeno per i bambini di tutto il mondo. L'iconica Ariel ha ispirato una generazione a voler diventare sirene e a vivere una vita emozionante sotto il mare.

Ciò che molti non sanno è che il film è un adattamento (non completo) di un libro di Hans Christian Anderson del 1837.

I nomi dei personaggi

Nella fiaba originale, Hans Christian Anderson non ha dato un vero e proprio nome ai suoi personaggi. I tre protagonisti più importanti vengono semplicemente chiamati: La Sirenetta, Il Re del Mare e La Strega del Mare. Un grosso problema per il settore marketing e merchandising della Disney: i bambini avevano bisogno nomi a cui affezzionarsi. Per questa ragione, i personaggi sono stati chiamati Ariel, Re Tritone e Ursula. Inoltre, i personaggi «spalla» di Sebastian (granchio rosso giamaicano), Flounder (pesce Manini) e Scuttle (gabbiano) non sono presenti nel libro. Inoltre, nell'opera originale figura anche la nonna che nel film non appare.