Oscar 2022, look pagelle: Zendaya in camicia (9), Kristen Stewart in shorts (4), la più bella è Nicole Kidman (10)

Oscar 2022: quali sono i look più belli? Vediamoli insieme.

Zendaya 9

Dopo l'abito giallo limone del 2021 l'attrice torna a sfilate con un look firmato Valentino Couture, di cui è testimonial: al posto del classico abito da sera ha scelto una gonna di paillettes argentate con lo strascico e una camicia in seta corta, tagliata all'altezza delle costole. Probabilmente un omaggio a Sharon Stone, che nel 1998 si presentò con una camicia Gap abbinato a una gonna con lo strascico Vera Wang.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Foto

Vanessa Hudgens 5

Scintillante in un abito di paillettes nero che però non fa sognare. Si tratta di un modello Michael Kors Collection creato su misura per lei. L'abito, caratterizzato da tagli cut out sul torace e dalle spalline intrecciate, era completato da un collier di diamanti e smeraldi con orecchini coordinati.

Lily James 7

Lily James è apparsa sul tappeto rosso con un abito rosa con lo strascico. Dopo il successo della serie Pam&Tommy, l'attrice ha abbandonato il biondo platino del personaggio di Pamela Anderson per sfoggiare una chioma castana. L'abito però era un po' troppo anni Novanta: l'attrice ha scelto un modello Atelier Versace rosa pallido, impreziosito da ricami floreali, con spacco laterale.

Nicole Kidman 10

Nicole Kidman è la vera diva del red carpet degli Oscar 2022 con un sofisticato abito Giorgio Armani Privé color glicine polvere. Corpetto a cuore, strascico, silhouette affusolata. Il vestito, creato su misura per lei, era caratterizzato da una profonda scollatura e da giochi di volume sui fianchi. Un sogno.

Kristen Stewart 4

Kristen Stewart ha sfoggiato il suo lato più rock e trasgressivo sul red carpet degli Oscar: candidata per il ruolo di lady Diana in Spencer, per la grande notte hollywoodiana ha abbandonato gli abiti bon ton della principessa per sfoggiar degli shorts! Ma il risultato non è stato dei più esaltanti. Sul red carpet ha sfilato con blazer e hot pants firmati Chanel, completati da una camicia semitrasparente sbottonata. L'attrice ha percorso il tappeto rosso mano nella mano con la fidanzata Dylan Meyer.

Jamie Lee Curtis 9

Il voto va soprattutto all'impegno civile. Jamie Lee Curtis ha portato sul tappeto rosso un messaggio a sostegno dei rifugiati. L'attrice ha sfilato con un abito blu notte con collo alto e maniche lunghe, un modello firmato Stella McCartney molto sobrio e rigoroso "illuminato" da una retina di cristalli. Il dettaglio che ha catturato l'attenzione di tutti però è stato il fiocco azzurro che stringeva tra le mani, su cui spiccava la scritta "With Refugees", cioé "al fianco dei rifugiati".

Jessica Chastain 7

Jessica Chastain ha brillato sul tappeto rosso con un abito firmato Gucci interamente ricoperto di paillettes "cangianti", che sfumavano dai toni del bronzo al rosa malva. Un abito così prezioso non poteva essere sfoggiato se non al Dolby Theatre: profonda scollatura a V e maxi strascico con un tripudio di rouches.