Oscar 2022. And the Oscar goes to... Sì, è la magica notte degli Oscar. Al Dolby Theatre di Los Angeles va in scena la 94esima edizione della più prestigiosa festa del cinema del mondo. Via poco dopo la mezzanotte in Italia, si finirà più o meno all'alba (anche se gli organizzatori hanno fatto in modo di accorciare la serata, non senza polemiche). Gli occhi di tutto il mondo sono sulla guerra tra Russia e Ucraina e per questo ad agitare la vigilia della cerimonia è stato il possibile discorso in videomessaggio del presidente ucraino Zelensky. «Se non viene invitato, dobbiamo boicottare la cerimonia e abbandonarla», ha tuonato Sean Penn, che fa parte del cast del film in concorso Licorice Pizza (e che ha già vinto due volte l'Oscar). Lui era a Kiev per un documentario quando la Russia ha lanciato l’offensiva contro l’Ucraina e ha attivato la sua fondazione umanitaria per aiutare i rifugiati in Polonia. Un momento dedicato alla guerra è stato già ufficializzato dalle presentatrici.