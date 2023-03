Will Smith, la moglie Jada Pinkett Smith e il tradimento con un amico del figlio: chi è August Alsina, il rapper amante

Chris Rock ha ritirato fuori la storia. A un anno dal celebre schiaffo che si beccò agli Oscar dopo una battuta sulla moglie di Will Smith, ha ritirato in ballo i problemi di coppia dell'attore e della moglie Jada Pinkett Smith. Altro che Beautiful. La moglie di Will ebbe una storia con un amico del figlio: il cantante August Alsina che la famiglia dell'attore aveva accolto in casa per aiutarlo nella sua salute mentale. All'epoca Jada Pinkett Smith e Will Smith erano separati. E tra lei, 50 anni, e il cantante, oggi 30enne, scoppiò l'amore. Era il 2015. Quando il cantante però provò a dire di aver avuto una storia con l’attrice, lei all'inizio smentì, negando, e liquidando il tutto come false accuse. Poi, qualche mese più tardi, calò la maschera.

Chris Rock e i motivi dello schiaffo di Will Smith agli Oscar: «La moglie lo ha tradito con un amico di suo figlio. Lei lo ha ferito molto più di me»

La dichiarazione in tv

Durante uno degli episodi dello show che su Facebook conduce, Red Table Talk, chiamò il marito, Will Smith, e davanti alle telecamere ammise la relazione. «È cominciato tutto dal nostro tentativo di aiutarlo a migliorare la propria salute mentale», spiegò la Pinkett Smith, «Io e te eravamo separati, allora», ha detto rivolta al marito, con il quale all’epoca dei fatti aveva interrotto ogni relazione. Will Smith e Jada Pinkett Smith, quattro anni fa, avevano deciso di vivere da separati in casa, e di accogliere nella propria famiglia August Alsina, così da spingerlo verso cure che entrambi credevano essere necessarie.

«Con il tempo, però, ho cominciato a provare un nuovo tipo di coinvolgimento», ha ammesso l’attrice, aggiungendo di non aver bisogno di alcun «permesso» per intraprendere una relazione. «È stata una relazione, assolutamente. Provavo molto dolore, ero distrutta. Ma è stato nel metabolizzare questa mia relazione che mi sono accorta di non poter trovare la felicità al di fuori di me stessa. Allora, però, avevo solo bisogno di sentirmi bene, era tanto che non mi capitava», aveva detto ancora, mentre Will Smith confessò le proprie colpe. «Avevo chiuso con te», all’epoca dei fatti. Ma l’amore, e la voglia di lavorare su una relazione tanto duratura, ha poi preso il sopravvento.

Coppia aperta

Will Smith e Jada Pinkett, sposati dal 1997 e genitori di due figli (Jaden, 22 anni e Willow, 20) non hanno mai nascosto di aver vissuto momenti burrascosi, né di essersi traditi a vicenda. Entrambi hanno apertamente dichiarato: «Siamo una coppia aperta, il nostro segreto è la libertà». Will Smith ne parlò in occasione della copertina che GQ gli dedicò per l’uscita dell’autobiografia dal titolo Will. «Jada», ha spiegato l'attore, «non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale... Aveva membri della famiglia che avevano una relazione non convenzionale. Quindi è cresciuta in un modo molto diverso da come sono cresciuto io. Ci sono state discussioni infinite e significative su cosa sia la perfezione in una coppia... E, per gran parte della nostra relazione, la monogamia è stata ciò che abbiamo scelto, non pensando però alla monogamia come alla perfezione».

Chi è l'amante rapper



Il rapper August Alsina sembrava aver ritrovato l'amore nel 2022, due anni dopo la sua controversa relazione con Jada Pinkett Smith. Nella nuova stagione di The Surreal Life di VH1, il cantante di Make It Home ha fatto coming out come membro della comunità LGBTQ+. Il musicista trentenne ha attribuito la sua scoperta di "un amore che sembra illimitato" a un uomo che si trovava nelle vicinanze di nome Zu.