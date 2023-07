Nuovo Imaie Talent Award, a Venezia madrina Donatella Finocchiaro

Sarà Donatella Finocchiaro la madrina del NUOVO IMAIE TALENT AWARD 2023, premio collaterale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che ogni anno la collecting degli Artisti Interpreti Esecutori assegna a due giovani attori, un uomo e una donna.

“Donatella Finocchiaro è un’attrice raffinata che non ha mai smesso di mettersi continuamente alla prova arricchendo le sue interpretazioni con sfumature di rara bellezza. Le sue straordinarie doti interpretative sono state del resto apprezzate e valorizzate dai più grandi registi del nostro panorama cinematografico – ha dichiarato il presidente del NUOVO IMAIE Andrea Miccichè -. Siamo per questo davvero lieti e onorati di rappresentarla come collecting per i diritti connessi e di averla al nostro fianco al Lido in questo evento dedicato agli Artisti Interpreti Esecutori“.

“Sono davvero felice di essere stata scelta come madrina per un Premio rivolto ai giovani, che sono il patrimonio e il futuro del nostro cinema. Per questo ho accettato subito con gioia.

E poi, voglio bene al NUOVO IMAIE” il commento a caldo dell’attrice.

Giunto alla sua 9^ edizione, il Premio negli anni ha riconosciuto il talento di giovani artisti che hanno saputo affermarsi nel mondo del cinema e del settore audiovisivo intraprendendo una brillante carriera attoriale; tra i premiati delle scorse edizioni ricordiamo Alessandro Borghi, Aurora Giovinazzo, Luka Zunic, Margherita Mazzucco, Filippo Scotti e Leonardo Maltese.

La premiazione si terrà venerdì 8 settembre alle ore 16:00 negli spazi dell’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

A selezionare gli artisti premiati, tra i film in concorso e non, come di consueto, saranno il Sindacato Nazionali Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) presieduto da Cristiana Paternò e il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) presieduto da Laura Delli Colli.

Ai vincitori, oltre al Premio simbolico, il NUOVO IMAIE assegnerà anche una somma in denaro per proseguire il percorso formativo.