Con 10 film italiani a Todi, torna Umbria Cinema il "festival pop" diretto da Genovese

Venerdì 7 Luglio 2023, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 17:30







Sarà un «festival pop», calato tra la gente e centrato sull’incontro dei protagonisti del cinema con gli spettatori: dal 21 al 23 luglio Todi è pronta ad ospitare la terza edizione di Umbria Cinema Festival, la rassegna promossa da Regione Umbria e Comune di Todi con la direzione artistica di Paolo Genovese, anche presidente di Umbria Film Commission.

IL PROGRAMMA. Dieci film italiani in concorso, molti ospiti tra cui Edoardo Leo che riceverà il Premio Proietti, Gabriele Muccino, Francesco Scianna, Daniele Luchetti, Matt Dillon, Rocco Papaleo, Giorgia, Giacomo Ferrara, Giulio Base: il menu della rassegna si prospetta ricco e apettibile. «Filo rosso dei film selezionati è la qualità, spiega Genovese che ha selezionato alcuni dei titoli più interessanti dell’ultima stagione: ”Scordato” di Rocco Papaleo, anche protagonista affiancato da Giorgia, ”L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con un Pierfrancesco Favino che non ti aspetti, la commedia di ambientazione carceraria ”Grazie ragazzi” di Riccardo Milani con un superlativo Antonio Albanese; ”Mia” di Ivano De Matteo com Leo padre vendicatore; il potentissimo ”Nostalgia” di Mario Martone; ”La stranezza” di Roberto Andò con l’accoppiata vincente Servillo-Ficarra & Picone; ”Stranizza d’amuri” convincente esordio di Beppe Fiorello; ”La quattordicesima domenica del tempo ordinario” di Pupi Avati con Gabriele Lavia e Edwige Fenech; ”Il signore delle formiche” di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio, ”Vicini di casa”, commedia ”maliziosa” di Paolo Costella.

LE SERATE. Giovedì 20 luglio si terrà presso l’Arena estiva del Cinema Nido Dell’Aquila una serata di anteprima dedicata a “Umbria Cinema incontra Umbria Jazz", nella quale verrà presentata la guida “Umbria Jazz – Storie e Musica – 50 anni di successi” e poi proiettato “JazzLife”, il documentario realizzato da UmbriaJazz sulla città di Todi. Venerdì 21 luglio serata inaugurale presentata da Elisabetta Ferracini e Max Locafaro, consegna del premio Gigi Proietti a Edoardo Leo e premio per la Miglior Serie tV a Gabriele Muccino e Francesco Scianna per “A casa tutti bene”. Rocco Papaleo reciterà e canterà prima della proiezione della prima parte del documentario “Raffa”, introdotta dal regista Daniele Luchetti. Sabato 22, conduttrice Alessandra Viero, sfileranno sul palco Matt Dillon, Stefano Fresi, Andrea Perroni e Giacomo Ferrara. Chiusura domenica 23 con il premio a Giorgia, attrice emergente in ”Scordato”, e proiezione del film tv ”Margherita delle stelle” di giulio base, presenti anche gli interpreti Cesare Bocci e Fabio Parente.

LA PRESENTAZIONE. Umbria Cinema Festival è stato presentato a Roma, presso il cinema Barberini. C’erano, con Genovese, anche l'assessore alla cultura e turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, e il sindaco di Deruta Michele Toniaccini. Il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, ha inviato i suoi saluti attraverso un video. Tutti hanno sottolineato il potere della rassegna di promuovere, oltre al miglior cinema italiano recente, anche il magnifico territorio della regione più verde d’Italia.