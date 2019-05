© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due sorelle, dopo la scomparsa prematura della madre, litigano in occasione del sessantesimo compleanno del padre, non sapendo se proseguire o abolire la tradizione di famiglia. Finiranno per aggiornarla in un modo buffo e irrituale. È la trama del corto interpretato daper Mini FilmLab, il progetto di Mini sviluppato in partnership con OffiCine (progetto culturale nato dalla collaborazione di Anteo e IED Istituto Europeo di Design), dedicato a giovani filmmaker con la supervisione artistica di Silvio Soldini. Grazie a un percorso formativo di tre mesi, il laboratorio permette a una troupe di aspiranti cineasti di apprendere tutte le fasi di realizzazione di un film. Il risultato è il corto “, diretto da Giuseppe Cardaci, dove accanto a Matilde Gioli recitano Ivano Marescotti ed Erica Del Bianco. Il corto sarà presentato in anteprima a FuoriCinema Fuoriserie 2019 (20-23 giugno), la kermesse ideata da Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi.