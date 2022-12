Violenza sulle donne, un cortometraggio e un'installazione ispirati a Desdemona

Un cortometraggio e un'installazione ispirati a Desdemona per riproporre una riflessione sui femminicidi a pochi giorni dalla ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana, a Roma, è stato proiettato mercoledì 30 novembre in anteprima assoluta il cortometraggio “Desdemona” per la regia di Ludovica Valeri. Liberamente ispirato all'Otello di William Shakespeare, il cortometraggio mette al centro della storia la protagonista femminile. Desdemona è una giovane donna ribelle che disobbedisce a suo padre per amore. È lei che sceglie di stare con Otello, di lasciare Venezia per seguirlo sull'isola di Cipro. Ad un certo punto però, qualcuno si intromette nella loro storia d'amore. E Otello, lasciandosi confondere la mente da Iago, perde il rapporto con la donna che ama e da cui è amato. Desdemona è innocente.

Desdemona è stata interpretata dall’attrice e regista Ludovica Valeri, mentre le voci di Otello, Iago e Brabanzio sono degli attori Gabriele Ciccotosto e Pasquale Smiraglia. Il cortometraggio è stato proiettato nello stesso luogo in cui è stato girato creando un’esperienza davvero suggestiva. Le riprese di Filippo Caputo sono state realizzate all'interno dell'installazione "Il fazzoletto di Desdemona" di Emanuela Mastria a cura di Michela Becchis, esposta nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana nel 2021 nell’ambito della rassegna Opera 00|20 a cura di Paola Paesano con l’organizzazione di Anna Villa. L’installazione è composta da cento elementi scultorei fluttuanti di porcellana bianca e vuole suscitare una riflessione sul tema del femminicidio. Ogni scultura raffigura un fazzoletto da donna con le iniziali, scritte in rosso, della persona a cui è dedicato. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la psichiatra Barbara Pelletti e l'associazione CassanDra che supporta le vittime di violenza. Dopo la proiezione, il dibattito con Paola Paesano direttrice della Biblioteca Vallicelliana, Michela Becchis curatrice e storica dell’arte, Barbara Pelletti psichiatra e presidente di CassanDra, Emanuela Mastria Artista, e gli attori Gabriele Ciccotosto, Pasquale Smiraglia.