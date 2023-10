Martedì 31 Ottobre 2023, 17:56







François Cluzet, famoso nel mondo per il ruolo dell’artistocratico paraplegico Philippe protagonista di ”Quasi amici”, chiuderà domani a Firenze la 15ma edizione di France Odeon, il festival di anteprime francesi diretto e organizzato con competenza e passione da Francesco Ranieri Martinotti. L’attore presenterà il suo ultimo film ”Un métier serieux” Thomas Lilti, fuori concorso, in cui interpreta un maturo insegnante della banlieu parigina che si chiede come dare un ruolo alla letteratura nella vita degli adolescenti di oggi. Al termine della proiezione, dopo aver risposto alle domande del pubblico, Cluzet riceverà un riconoscimento speciale, il Premio Foglia d’Oro Manetti-Battiloro d’onore per la sua luminosa carriera costellata da oltre 100 film tra cinema e televisione.

IL PROGRAMMA. Domani sarà l’ultimo giorno del festival che era stato aperto il 25 ottobre dal filmn Palma d’oro a Cannes ”Anatomia di una caduta”, regia di Justine Triet. Sono in programma, al cinema La Compagnia, la replica di ”L’amour et les forêts” e l’ultimo film in concorso: ”La petite”, toccante dramma con cui Guillaume Nicloux dirige l’immenso Fabrice Luchini e la giovane Mara Taquin. Il film, che sta riscuotendo un grande successo in Francia, affronta il tema tanto attuale quanto controverso della maternità surrogata nell’ambito di una coppia omosessuale.

I PREMI. Anche quest’anno France Odeon assegnerà una serie di riconoscimenti: al miglior film della selezione andrà il premio Foglia d’Oro – Manetti Battiloro e verranno consegnati anche la Foglia d’Oro della Giuria, la Foglia d’Oro dei Giovani deciso dalla giuria under 25 coordinata anche quest’anno dal critico Alain Bichon, la Foglia d’Oro del Pubblico, la Foglia d’Oro per la migliore colonna sonora, decretato da Piero Pelù. Sul palco, insieme al cantante, gli altri membri della giuria: il regista Mimmo Calopresti, la montatrice Francesca Calvelli e la giornalista Francesca Fanuele.

FILM E OSPITI. Tra le anteprime più interessanti di questa 15ma edizione di France Odeon, ”Coup de chance” di Woody Allen girato in francese a Parigi e proiettato a Firenze alla presenza del protagonista Melvil Poupaud, ”Sidonie ai Japon” con isabelle Huppert, ”L’air de la mer rend libre” di Nadir Moknèche alla prezenza della protagonista Zahia Dehar, “Making of” di Cédric Kahn con l’attore Stefan Crepon, “Le théorème de Marguerite” di Anna Novion, “L’été dernier” di Catherine Breillat (era presente l’interprete Samuel Kircher), ”L'île rouge” di Robin Campillo con Nadia Tereszkiewicz, ”Sur L’Adamant” di Nicolas Philibert, Orso d’Oro a Berlino.

GLI ARTISTI. Quest’anno, per festeggiare il 15mo compleanno, France Odeon ha proposto per la prima volta un concorso, ”La grande visione”, riservato ai giovani artisti (under 35) che si sono lasciati ispirare dal cinema. Il vincitore riceverà 500 euro.