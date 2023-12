Cinema, festival del cinema ucraino alla Casa del Cinema dal 15 al 17 dicembre, in sala i registi con opere premiate

Festival del cinema ucraino dal 15 al 17 dicembre alla Casa del Cinema: lungometraggi, animazioni e documentari. Verranno proiettati (a ingresso libero fino ad esaurimento posti) film sulla guerra e non solo. Ad inaugurare la rassegna il fortissimo dramma storico "Pazzi", che ha ricevuto un premio speciale al Festival internazionale di Varsavia. Il regista Denys Tarasov, presente in sala, illustrerà personalmente il film al pubblico. Al termine della proiezione il pubblico potrà porre domande al regista. L'iniziativa è organizzata dall’Agenzia Statale d'Ucraina per il Cinema e dall'Ambasciata d'Ucraina con il supporto del Ministero degli Affari Esteri di Kiev.



Lo scopo dell'evento, spiegano gli organizzatori, è di dimostrare che, nonostante la guerra, nei momenti più difficili della storia dell'Ucraina, la cinematografia nazionale non solo è riuscita a sopravvivere, ma è anche riuscita a svilupparsi durante la guerra e a produrre nuovi film che rappresentano degnamente l'Ucraina sulla scena internazionale.



Il 15 dicembre, alle ore 20:30 il film Pazzi («DIAGNOSIS: DISSENT»)

Genere: dramma

Regista: Denys Tarasov

Durata: 119"

2023, Ucraina

Il personaggio principale Andriy Dovzhenko apprende la terribile verità, che è stata nascosta per anni in URSS: la maggior parte degli accusati di "agitazione antisovietica" non sono stati mandati in prigione, ma in ospedali psichiatrici speciali con una diagnosi di "schizofrenia lentamente progressiva". Andriy cade nell'inferno della psichiatria repressiva e si trova di fronte a una scelta difficile: collaborare con il KGB e tornare dalla sua famiglia o rivelare la verità sui dissidenti torturati in tali ospedali psichiatrici.



16 DICEMBRE



ore 15:00 MAVKA: CANTO DELLA FORESTA

Basato sull'opera di Lesіa Ukrainka "Il canto della foresta"

Genere: animazione

Regista: O. Malamuzh, O. Ruban, E. Yermak

Durata: 99”

2022, Ucraina,

Mavka, l'anima della foresta, quando si innamora di un uomo, il talentuoso giovane musicista Lukash, si trova di fronte a una scelta impossibile tra l'amore e il dovere di essere il custode del Cuore della foresta. Questa è una storia sul potere magico dell'amore. Quel tipo di amore che consente alla natura umana di trovare la magia interiore e rivela le capacità e le qualità che consentono a una persona di andare oltre ciò che è possibile e resistere al male e al vizio umano.



Ore 17:00 PACIFICO - 21

Genere: dramma di guerra

Regista: Akhtem Seitablayev

Durata: 117"

2023, Ucraina

La storia della fiducia e della sua mancanza sullo sfondo degli eventi accaduti nell'Ucraina orientale all'inizio del 2014. Il tema principale viene rivelato attraverso il prisma del distaccamento di confine di Luhansk, i combattenti del quale i separatisti e i servizi speciali russi tentarono senza successo di costringere a tradire il loro Paese.



Ore 19:00 DOVBUSH

Genere: dramma storico

Regista: O. Sanin

Durata: 124"

2023, Ucraina, 16+

All'inizio del XVIII secolo, il dominio straniero significò tempi bui per la gente dei Carpazi. Due fratelli col tempo diventano nemici: uno si preoccupa solo dei soldi, l'altro, Oleksa, combatte per il suo popolo. Un'ondata di rivolte scuote i Carpazi. L'aristocrazia, con il suo potere militare, sta cercando di uccidere Dovbush e di distruggere la sua leggenda, ma lui li supera in astuzia. Nobiluomini disperati escogitano un piano per colpire il suo amore per la fidanzata Marichka.



Ore 21:30 LA VICINA DI CASA

Genere: commedia romantica

Regista: N. Pasenytska

Durata: 90"

2022, Ucraina

Petro, uno scapolo incallito, scommette una Porsche con il suo migliore amico Oleg se riuscirà a vivere sotto lo stesso tetto con una donna per un mese. Così nel suo appartamento appare Veronika, un'elegante insegnante di musica, la sorella minore di Oleg, che Petro conosce fin dall'infanzia. Ma una sorpresa per Petro è l'apparizione in casa sua dei figli di Veronika, alunni di seconda elementare che stravolgono la vita del macho.



17 DICEMBRE



ore 15:00 REGIONE DEGLI EROI

Genere: documentario

Regista: A. Lermann

Durata: 80"

2022, Ucraina

Ricostruzione cinematografica di cinque storie vere sulle gesta degli abitanti della regione di Kyiv durante l'occupazione russa.

Una storia di coloro che hanno salvato eroicamente e decine di migliaia di vite.



16:30 WHY US?

Genere: documentario

Regista: Mariia Springis

Durata: 70"

2023, Ucraina



Il documentario mira a far luce sul profondo impatto della guerra sui bambini in termini sociali, politici ed economici. Perché la guerra ha portato a ferimenti di massa, sfollamenti e rapimenti di giovani ucraini. Nel film, i bambini sopravvissuti all'occupazione raccontano personalmente le loro storie. In particolare, il film, attraverso interviste a giovani ucraini, dimostra le profonde conseguenze dello sfollamento e del grave trauma dei bambini che sono stati portati a la forza in Russia e che alla fine sono riusciti a tornare in patria.



Ore 18:00 PREMONIZIONE

Genere: drammatico

Direttore: V. Kryshtofovych

Durata: 90"

2020, Ucraina, Lituania, Slovacchia

La lenta vita di una piccola cittadina costiera di N viene improvvisamente sconvolta da uno scandalo locale che riguarda un uomo morto di recente. Solo sua moglie e un amico sanno dove è sepolto e si rifiutano di dirlo ad altri, presumibilmente per rispettare le sue ultime volontà. Ogni personaggio è alla ricerca di risposte alle proprie domande. Qualcosa sta per succedere.



Ore 20:00 LEZIONI DI TOLLERANZA

Genere: commedia

Regista: A. Nepytalyuk

Durata: 95"

2023, Ucraina,

Un'insegnante di scuola, cercando di salvare la sua famiglia dalla disintegrazione e dai debiti, convince il marito e i figli a iscriversi a "Lezioni di tolleranza", un programma governativo sull'integrazione europea. La famiglia aderisce alle condizioni preferenziali e si iscrive al programma. Secondo i termini del programma, un uomo omosessuale dovrà vivere nel loro appartamento e ogni membro della famiglia lo incontra a modo suo....