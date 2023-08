Venezia, festival del cinema: il programma. Dalle feste di Armani, Ciak e Vanity Fair alla storica riapertura dell'Hotel Des Bains

Nessuna paura, lo sciopero degli attori americani non spegnerà il glamour della Mostra. Incarnato quest'anno dalla madrina Caterina Murino, 45 anni, attrice sarda di nascita dalla carriera internazionale: stasera presenterà l'inaugurazione e il 9 settembre la serata di chiusura, quella in cui verrà consegnato il Leone d'oro. Dall'America arriveranno altre star come Adam Driver e Patrick Dempsey protagonisti del biopic Ferrari di Michael Mann, che sbarcheranno al Lido grazie a una speciale deroga del sindacato. Se non ci saranno Emma Stone, Willem Dafoe, Bradley Cooper, Carey Mulligan, Michael Fassbender, Penélope Cruz, non diserteranno il red carpet (in attesa di ulteriori conferme) Madds Mikkelsen, Vincent Lindon, Fanny Ardant, Jessica Chastain e ovviamente la pattuglia italiana composta da Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Luca Barbareschi, Edoardo Leo, Claudia Gerini, Valentina Cervi, Fortunato Cerlino, Francesca Inaudi, Alessandro Gassmann, Sergio e Pietro Castellitto, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Sergio Rubini.

Festival Venezia 2023, un'edizione epica per la kermesse della rinascita

Gli eventi

A dispetto dello sciopero le feste e le celebrazioni scandiranno come ogni anno la Mostra espandendosi dal Lido ai palazzi storici di Venezia. È stata cancellata la serata di Armani Beauty a causa dell'assenza di Cate Blanchett scioperante ma il 2 settembre si farà la sfilata di Giorgio Armani all'Arsenale. Il 3 alla Misericordia si terrà il galà charity dell'AmFar che onorerà la regista Ava DuVernay, ospiti speciali Rita Ora e Leona Lewis. E c'è grande attesa per la riapertura dell'Hotel Des Bains dopo anni di lavori: ospiterà due party il 1° e il 2 settembre, poi il 5 il Next Generation Award riservato agli attori più giovani.

Sempre il 1°settembre alle Procuratie Vecchie (piazza San Marco) è in programma l'evento Lights! Camera! Impact! destinato a celebrare «i registi che raccontano storie capaci di creare impatto» con il regista e fotografo Platon e la stilista Diane von Fürstenberg.

Nella stessa data Wes Anderson riceverà il Premio Cartier Glory to the Filmaker. Il 3 Hollywood Reporter premierà invece Andrea Scrosati, direttore generale e ceo del gruppo Fremantle, come produttore dell'anno. Ma si comincia a fare festa già il 29 settembre, alla vigilia dell'inaugurazione: Damien Chazelle, il presidente della Giuria, riceverà un omaggio all'Hotel Danieli Venice nel corso della serata Stars over Venice, A Lovely Night organizzata con Variety.

Anche sul fronte italiano fervono gli appuntamenti mondani. Il 30 agosto all'Excelsior ci sarà l'opening party dell'Ente dello Spettacolo con la pianista Isabella Turso. Nello stesso albergo, il 31, i produttori Andrea Jervolino e Monika Bacardi di Ilbe saranno i padroni di casa del Golden Globe Awards Party, poi nella Sala degli Stucchi il 9 settembre verranno festeggiati i vincitori della Mostra. Sandra Milo e Rita Pavone saranno invece le star della serata Diva e Donna al Centurion Palace il 4. Il 7 c'è la festa di Ciak sulla Terrazza Cartier, Vanity Fair terrà il consueto party il 4 alla Palazzina Grassi, Elle inviterà un manipolo di star all'Excelsior il 6. Non mancheranno i Premi Kineo: il 5 a Palazzo Ca' Sagredo, primi vincitori annunciati il produttore Tarak Ben Ammar e Chiara Tilesi. E il 6, all'Excelsior, il sottosegretario Lucia Borgonzoni inaugurerà la mostra di foto di Gina Lollobrigida e Anna Magnani.

Festival Venezia 2023, Enrico Vanzina: «Un set unico e la magia del cinema più bello»

I premi

I premi rappresentano da sempre un momento-chiave della movida veneziana. E sono una grandinata: dal "Pietro Bianchi" che verrà dato a Sergio Castellitto il 6 settembre a "Le vie dell'immagine" che il 5 alle Giornate degli Autori onorerà iraniana Shirin Neshat. Emozione susciterà la consegna del Premio Siae intitolato ad Andrea Purgatori, il grande giornalista scomparso a luglio: lo ritirerà Luca Guadagnino che avrebbe dovuto addirittura inaugurare il festival con il suo Challenge, poi ritirato perché lo sciopero avrebbe impedito a Zendaya di sbarcare al Lido.

Insomma, i presenzialisti non avranno da annoiarsi. Mentre il controcanto alla Mostra sarà garantito ancora una volta da Ridateci i soldi, la tradizionale iniziativa organizzata dal Codacons e gestita da Gianni Ippoliti: in uno spazio dedicato del Lido gli spettatori potranno lasciare commenti sui film in totale libertà e all'insegna di ironia, sarcasmo, acutezza. Ogni anno i messaggi del popolo della Mostra sono centinaia e il più spiritoso vince la Coppa Codacons: a Venezia 80 verrà consegnata il 9 settembre, poco prima dei Leoni, alla presenza del direttore Alberto Barbera.