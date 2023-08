Venezia 80, ecco Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari

Protagonista assoluto. Come sempre d'altronde. In deroga all'attuale sciopero a Hollywood, l'attore Adam Driver ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il suo nuovo film "Enzo Ferrari", dove interpreta il leggendario fondatore dell'azienda automobilistica. Contemporaneamente sui social uscivano le immagini del set con l'attore nei panni del celebre costruttore automobilistico. Dopo aver interpretato il ruolo di Maurizio Gucci nel film "House of Gucci" diretto da Ridley Scott, Driver questa volta, si cimenta con un altro personaggio italiano di rilievo, raccontando la storia del mito di Maranello sotto la regia di Michael Mann. Il film è in lizza per il prestigioso premio Leone d'oro.

Adam Driver on getting to promote ‘FERRARI’ — “I’m proud to be here as a visual representation of a movie not part of the AMPTP”



“Why is it that a smaller distribution company can meet the demands of what SAG is asking for … but Netflix & Amazon can’t?”

Enzo Ferrari, la storia del Cavallino alla Mostra di Venezia