Un bacio per ricominciare: quello che si scambiano Marion Cotillard e Adam Driver è uno dei momenti-chiave del film Annette di Léos Carax, scelto per inaugurare il 74mo Festival di Cannes il 6 luglio prossimo. Dopo l’edizione virtuale del 2020, la kermesse cinematografica più importante del mondo si prepara dunque a tornare in presenza, sia pure con distanziamento e misure sanitarie, fino al 17 luglio. E’ un segno importante per il cinema globale dopo la lunga notte della pandemia.

«Consapevole dell'evoluzione della situazione della sanità pubblica in Europa e nel mondo e della riapertura dei luoghi culturali a metà maggio, il Festival di Cannes prosegue con fiducia e determinazione la programmazione della sua prossima edizione», dicono il presidente Pierre Lescure e il direttore artistico Thierry Frémaux, che renderanno noto il cartellone alla fine di maggio. E per celebrare questo ritorno alla vita, Cannes ha scelto di aprirsi all’insegna di un film francese, la storia di un matrimonio ambientata a Los Angeles, girata in inglese, interpretate dalla diva nazionale premio Oscar e dall’attore americano attualmente sul set di House of Gucci di Ridely Scott, accanto a Lady Gaga.

Ma chi ci sarà a Cannes 2021? Innanzitutto il presidente della Giuria Spike Lee, ”congelato” dall’anno scorso. Tra i film certi, spicca Tre piani di Nanni Moretti, dal un romanzo di Eshkol Nevo, protagonisti Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher: per non mancare sulla Croisette, dove sono stati lanciati tutti i suoi film precedenti, il regista aveva rimandato l’uscita nelle sale. A Cannes ci sarà anche Benedetta di Paul Verhoeven, incandescente storia della monaca lesbica del 17mo secolo Benedetta Carlini. E The French Dispatch di Wes Anderson? Nel 2020 era stato selezionato da Cannes ricevendo il relativo ”bollino” virtuale. Ma potrebbe ora tornare in pista.

