Bellocchio ricorda Camilleri: «Fu lui a convincermi di diventare regista»

«È stato mio insegnante di recitazione al Centro sperimentale , l'aneddoto vuole che sia stato proprio lui a suggerirmi, a consigliarmi di passare alla regia perché vedeva che come attore ero titubante, cercavo di nascondermi, di mettermi da parte. "Guarda è meglio che tu stia dietro la macchina da presa" mi disse e, appoggiato anche da lui, l'anno successivo feci gli esami e fui ammesso al corso di regia». È il ricordo di Andrea Camilleri tracciato dal regista Marco Bellocchio, rispondendo alla domanda di una giornalista.«Era sì il professore e quindi aveva l'autorità, però era anche molto allegro, spesso ci raccontava tante sue esperienze teatrali, perché è stato anche uomo di teatro - ha proseguito Bellocchio - Quelle lezioni le ricordo. Era un uomo anche molto franco, diretto. Eravamo nel 1959/60, era appena uscita "La dolce vita" e ci disse di andare a vederlo perché temeva che sarebbe stata sequestrato».Bellocchio ha ricordato anche Federico Fellini: «Venne a presentare "La dolce vita" qualche mese dopo al Centrosperimentale, con Mastroianni. I giovani fecero domande ingenue come "scusi maestro, come posso diventare come lei?". È legittima la domanda ma è impossibile la risposta», ha concluso Bellocchio.