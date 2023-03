Capone, Autonomia è un ostacolo alla coesione del Paese

BRUXELLES, 16 MAR - "Il Partito democratico ha dimostrato di essere assolutamente contrario al progetto Calderoli, perché prima bisogna effettivamente" garantire gli stessi servizi "a tutti cittadini, che nascano a Sud, al Centro o al Nord". Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale della Puglia e neoeletta vicepresidente del Pd, Loredana Capone, a margine della sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CdR) in corso a Bruxelles. "Non si può pensare di fare norme che privilegiano alcune regioni e che lasciano ancora più indietro le altre", ha aggiunto, sottolineando come le politiche italiane debbano mirare a "quella coesione che si aspetta dall'Unità d'Italia e che tuttavia incontra tanti ostacoli. L'autonomia differenziata è uno di questi, non è un aiuto".

"Con Elly Schlein si sta dimostrando che la politica si può occupare dei temi concreti" come "giovani, donne e Sud " che "sono le direttrici fondamentali della Next Generation EU che devono guidare le politiche" in Europa come in Italia. Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale della Puglia e neoeletta vicepresidente del Pd, Loredana Capone, a margine della sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CdR) in corso a Bruxelles. "E io sono contenta - ha aggiunto Capone - di poter esercitare accanto a Schlein un ruolo da vicepresidente del partito che possa aiutare le persone effettivamente a stare meglio e contemporaneamente la politica a non sembrare chiusa nei palazzi, ma ad essere concretamente vicina alle persone che sono il centro della nostra azione politica".