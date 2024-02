Trapianto di capelli: costi e trattamenti per ottenere uno dei migliori risultati

Nel momento in cui si pensa al trapianto di capelli, la mente può essere occupata da considerazioni confuse o errate. Ciò avviene per mancanza di informazioni corrette e per timori infondati, ragion per cui è bene fare un po’ di chiarezza, sia in relazione alle modalità di intervento, sia riguardo ai costi dell’operazione.

Strutture di prim’ordine

Il primo tabù da sfatare è la convinzione che un intervento per il trapianto di capelli sia estremamente spiacevole, o pericoloso, nonché con tempistiche di recupero lunghe e complesse. La realtà per fortuna è ben diversa, grazie ai progressi compiuti nell’ambito della medicina e allo sviluppo di tecniche avanzate.

In Europa e in America esistono cliniche all’avanguardia, con una serie di servizi ad hoc e competenze di massimo profilo. Tali strutture, elencate su Dmcblog, assicurano al paziente un seguito attento prima, durante e in fase successiva all’operazione, affinché tutto sia svolto in sicurezza e con risultati concreti. Tra le opzioni più rinomate su scala internazionale, Capilclinic occupa un ruolo primario, dimostrato dal gran numero di clienti che vi si rivolge ogni anno. Con sede principale a Barcellona e sedi ulteriori in luoghi come Istanbul e Milano, Capilclinic mette a disposizione pacchetti di intervento completi e tecnologie utili per godere di un trattamento attento a ogni dettaglio.

Risultati duraturi nel tempo

L’intervento di trapianto prevede l’utilizzo di capelli appartenenti al paziente stesso. Le unità follicolari vengono estratte dai punti in cui risultano ancora forti e in salute, e poi impiantate nelle aree totalmente calve o fortemente diradate. La procedura è effettuata da medici esperti e specializzati e non comporta situazioni gravose, poiché si svolge in regime di anestesia locale, dunque con fastidio limitato per il soggetto sottoposto all’operazione. Non ci sono quindi particolari paure da affrontare, né rischi importanti da gestire. Il paziente è seguito in fase iniziale in termini di diagnosi e supportato anche nel periodo post-operatorio. Dopo l’intervento possono esserci leggeri dolori o sensazioni di prurito, ma si tratta di reazioni normali che scompaiono rapidamente per lasciare posto a un semplice ritorno alla quotidianità. Nei mesi successivi inizia la ricrescita.

È fondamentale sottolineare un aspetto: il trapianto non consiste in una scappatoia temporanea alla calvizie, bensì in una soluzione definitiva, poiché i nuovi capelli non sono colpiti da futuri fenomeni di caduta. Per tale motivo si tratta di un’idea da valutare con attenzione, soprattutto per chi fatica ad accettare, in termini psicologici, la mutazione graduale del proprio aspetto.

Quali sono i costi di un trapianto di capelli in Italia?

Se si effettuano ricerche sul web, si nota come i costi del trapianto siano alquanto oscillanti, con differenze anche marcate tra un’offerta e l’altra. Il prezzo proposto deriva da un ampio ventaglio di fattori, comprensivi di professionalità della struttura, nazione in cui essa è dislocata, complessità dell’intervento in termini di unità follicolari, tecniche utilizzate, servizi accessori compresi o meno.

Per l’Italia, mantenendo l’affidabilità di Capilclinic come essenziale riferimento, vediamo pacchetti di intervento che partono da circa 3000 euro e arrivano fino a oltre 4000 euro, nei quali si può usufruire di esami preliminari, mesoterapia, consulti, kit medico post-operatorio e altre facilitazioni. Se invece si decide per un viaggio verso la loro sede in Turchia, il costo dell’intervento scende su valori solitamente racchiusi tra i 2000 euro e i 2400. In talune offerte c’è anche il pernottamento in hotel, la colazione e la presenza di un traduttore e di assistenza dedicata durante la trasferta.

Nel momento in cui si decide a chi rivolgersi, è bene non fidarsi troppo di proposte magari super scontate che potrebbero però nascondere interlocutori non idonei a livello di esperienza e competenza. Meglio affrontare una spesa un po’ più sostenuta ma con la certezza di incontrare medici di elevato profilo e strutture rinomate per tecnologie, ambiente interno e cura del paziente.

Riassumendo, il trapianto di capelli può essere effettuato in sicurezza, senza preoccupazioni né in relazione all’intervento né al recupero. La spesa è variabile e le tecniche messe a punto consentono risultati notevoli, solidi nel tempo, con effetti già nei primi mesi. Alcune cliniche specializzate garantiscono il successo dell’operazione e realizzano pacchetti inclusivi di servizi accessori per un’assistenza integrale ed efficace.