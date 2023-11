Eleganza e Comfort: la Guida Fashion all'Abbigliamento Premaman

La gravidanza è una fase straordinaria nella vita di ogni donna, e il cambiamento del corpo porta con sé la necessità di adattare il guardaroba in modo intelligente e alla moda.

Durante la gravidanza, la silhouette cambia, eppure questo non significa sacrificare il proprio stile. Dal terzo mese in poi, le future mamme sanno quanto sia importante sentirsi comode e alla moda. Evitare di rinunciare al proprio stile e alla propria femminilità è fondamentale, e per farlo in modo intelligente, l'acquisto di capi versatili diventa la chiave per lo shopping premaman poiché non basta acquistare abiti di una taglia più grande.

Costruire un guardaroba premaman significa investire in capi essenziali che si adattino a diverse occasioni, stagioni e fasi della gravidanza. La versatilità è la chiave per creare outfit di successo che rispecchino la propria personalità ed esaltino con leggerezza e sensualità le nuove forme, abbinandoli anche con eleganza ad indumenti e accessori già presenti nel proprio guardaroba. Meglio investire in pochi capi essenziali ma qualitativi che vi seguiranno durante tutti i 9 mesi.

Ecco dunque gli indispensabili consigli per il tuo guardaroba premaman!

L’Abito Premaman in maglia: il tocco di stile

L’abito in maglia è un must-have imprescindibile per uno stile trendy e confortevole. Super adattabile è utilizzabile in qualsiasi contesto. Al lavoro come in altre occasioni, può conferire un look elegante o più casual a seconda degli accessori abbinati: dallo stivale agli sneakers più di tendenza. Facile da indossare vi sentirete sempre comode senza rinunciare allo stile.

Jeans Premaman con Fascia Elastica

Il pezzo iconico del guardaroba premaman è senza dubbio il jeans con fascia elastica in vita. Probabilmente sarà il vostro primo acquisto appena i vostri pantaloni inizieranno a starvi stretti. Con la sua morbida fascia in jersey non solo sostiene dolcemente la pancia nelle varie fasi della crescita, ma grazie al tessuto stretch offre comfort e stile garantendo una vestibilità perfetta. Abbinabile facilmente a camicie o maglie oversize, il jeans premaman è la base versatile perfetta per soddisfare le amanti del look casual.

Camicie e Pantaloni Premaman per un dress code da ufficio

Non possono mancare nel guardaroba premaman una camicia bianca da abbinare a un pantalone nero per il classico look da ufficio, formale ma senza trascurare la comodità garantita dalla perfetta vestibilità dei tessuti bi-stretch che ben si adattano alle nuove forme. Tocco di stile un blazer abbinato al pantalone.

Intimo e Collant Premaman

Un guardaroba premaman perfetto non può non dedicare grande cura alla scelta dell’intimo in gravidanza.

Il focus è sempre sull’unione tra comodità e femminilità, specialmente nell’ambito della lingerie. La comodità non può essere sinonimo di mancanza di sex appeal.

Ed ecco come reggiseni e slip in pizzo o lycra si trasformano in versione prémaman per vestire perfettamente le nuove forme garantendo un sostegno ottimale per evitare la formazione delle smagliature ed eventuali problematiche legate all’allattamento.

Così come anche i collant prémaman, dotati di un ampio spazio per la pancia e con la parte superiore rinforzata, sono perfetti per accompagnare dolcemente la crescita e sostenere i movimenti.

Abbigliamento in gravidanza: la parola agli esperti

Se, fino a qualche anno fa, il settore premaman era ancora poco esplorato, oggi alcuni stilisti producono un abbigliamento premaman molto ricercato. Le nuove collezioni puntano alla femminilità, al comfort, al benessere psico-fisico durante il periodo più delicato e importante per una donna.

Tra i primi precursori della moda dedicata al fascino della maternità spicca il brand Pietro Brunelli, che da quasi vent’anni domina il settore prêt-à-porter premaman con le sue collezioni amatissime da tante mamme del piccolo e grande schermo. Lo stilista, in un'epoca in cui la moda premaman è in costante evoluzione, si distingue per la sua lunga esperienza nel settore.

La moda premaman non è più solo praticità, ma un'espressione di femminilità, fondamenti che sono al centro del progetto del brand pietrobrunelli.it e che esprimono l’eleganza e la qualità che solo la moda Made in Italy riesce a dare.

“Un abito – dichiara lo stilista – non deve essere solo bello ma deve rendere le donne belle”. Ed è questo lo spirito che accompagna tutte le sue collezioni.

Con una selezione oculata di capi versatili e di qualità, ogni donna può affrontare la gravidanza con eleganza e stile. La moda premaman di Pietro Brunelli è un esempio di come la bellezza e la maternità possano convergere in un abito che non è solo bello, ma che fa sentire belle le donne in ogni fase della loro vita.