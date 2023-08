Earth Overshoot Day 2023: Suzuki e Regie Auto unite per l’ambiente

Prosegue l’impegno di Suzuki per l’ambiente, ancora più forte in occasione dell’Earth Overshoot Day 2023, un impegno che coinvolge anche Regie Auto SpA, concessionaria ufficiale di ben quattro marchi e usato nella provincia di Viterbo e sul territorio di Civitavecchia, si occupa da tanti anni del settore delle quattro ruote, una lunga esperienza che pone sempre più attenzione alla sostenibilità ambientale, infatti tra i principali brand che caratterizzano questa realtà, troviamo Suzuki, che da sempre propone il rispetto per l’ambiente anche con piccoli gesti come ad esempio adottando comportamenti eco-friendly nelle sedi di lavoro.

L’Earth Overshoot Day 2023 tratta del giorno nel quale l'umanità ha consumato interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno. Tra le azioni, Suzuki Motor Corporation ha definito un piano di sostenibilità ambientale e con la Suzuki Environmental Vision 2050, ha fissato una strategia per ridurre del 40% la CO2 emessa dai veicoli Suzuki entro il 2030 per poi crescere al 90% di riduzione entro il 2050.

Suzuki inoltre, si è impegnata a ridurre gli imballaggi in plastica di un valore stimato di 2,3 tonnellate all’anno e a impiegare energie rinnovabili come quelle generate dall’impianto eolico dello stabilimento di Kosai e dagli impianti ad energia solare degli stabilimenti di Hamamatsu, Maruti Suzuki, Pak Suzuki, Makinohara e Maisaka.

Ogni gesto può fare la differenza, ed è per questo che Suzuki si adopera con ogni mezzo per consegnare alle prossime generazioni un pianeta sano, realizzando una gamma Auto 100% Hybrid per ogni tipo di modello, dal più compatto al più robusto ed esprime il concetto di vettura ideale, come “prodotta utilizzando una minor quantità di materie prime e di energia, è capace di funzionare con consumi ed emissioni ridotti ed è costruita con parti interamente riutilizzabili”.

La gamma completa di auto ibride Suzuki: ACROSS Plug-in, SWACE, VITARA, S-CROSS, SWIFT e IGNIS per essere sempre pronti a qualsiasi avventura.

