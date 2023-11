Cosa fare durante le festività invernali a Roma?

Tra le città italiane, Roma è senza dubbio una di quelle più ricche di attrazioni in assoluto. Arte, storia, architettura, tradizioni, eventi… sono davvero tante le attività che possono rendere il nostro soggiorno nella capitale ancora più esclusivo.

Durante le festività invernali, la città eterna si arricchisce ulteriormente di fascino e di un’atmosfera magica che difficilmente lascia indifferenti.

In questa guida andremo a scoprire quali sono le migliori attività da svolgere in questo periodo dell’anno così particolare.

Mercatini di Natale

Iniziamo con un grande classico del periodo invernale, i mercatini di natale, tra le attrazioni più amate sia dai romani che dai turisti. Luci colorate, addobbi festosi, musica a tema… niente può mettere più di buon umore che una passeggiata tra le bancarelle dei mercatini.

Il più iconico tra i mercatini è quello di Piazza Navona. Qui si possono trovare esposti i suggestivi presepi di natale, ma anche bancarelle con i dolci tipici, piatti tradizionali, giochi e oggetti di artigianato. Il posto ideale per trovare regali unici e speciali.

Concerti di fine anno

Se ci piacciono la musica e le atmosfere raffinate, allora potremmo prenotare una serata per assistere a un concerto di fine anno, lasciando deliziare il nostro udito dalle melodie più iconiche dei grandi maestri classici. In questo periodo se ne organizzano moltissimi, alcuni anche in contesti particolarmente suggestivi come chiese e piccoli teatri.

Visitare i musei della città

Durante l’ultimo periodo dell’anno i musei organizzano mostre ed eventi speciali, rendendo ancora più esclusiva la nostra visita. Tra i musei più rappresentativi della città troviamo certamente i Musei Vaticani e la bellissima Cappella Sistina, ma anche i Musei Capitolini e la Galleria Borghese.

Visitare i monumenti più importanti

Roma si veste a festa durante il Natale: il Colosseo, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Phanteon e Fontana di Trevi sono agghindati da luci e decorazioni natalizie spettacolari. Le luminarie creano un'atmosfera unica che incanta i visitatori, trasformando la città in un vero e proprio gioiello scintillante.

Feste di Capodanno

Roma è anche una delle città più gettonate per trascorrere il Capodanno. Le possibilità per trascorrere un Capodanno a Roma indimenticabile sono molteplici: dalla nottata in discoteca alla festa in ville private, passando per il veglione in agriturismo o una nottata romantica in una SPA.

Pattinare sul ghiaccio

Cosa c’è di più tipico durante il periodo invernale di scivolare su una pista di ghiaccio? Molti film di questo periodo ci hanno abitati alle scene della pista di ghiaccio del Rockefeller Center a New York. Ma anche nella capitale italiana è possibile regalarsi un momento di spensieratezza e divertimento sul ghiaccio. Una pista è possibile trovarla all’ICE Park di Ponte Milvio, che apre tutti i giorni dalle 10:00 fino alle 24:00. Un’altra pista si trova nel Christmas Village, una sorta di villaggio di natale, con tanto di casa di Babbo Natale.

Fuochi d’artificio

La tradizione dei fuochi d’artificio è un grande classico del capodanno. La capitale non fa eccezione. Potremo celebrare l’inizio del nuovo anno ammirando lo spettacolo dei fuochi d’artificio che si tengono in prossimità del Circo Massimo e dei Fori Imperali.

Shopping

Quale periodo migliore per rifarsi il guardaroba se non quello dei Saldi invernali. Possiamo decidere di visitare il centro commerciale Porta Roma, il più grande della capitale e anche uno dei più moderni d’Europa, con la possibilità di acquistare a prezzi super-scontati i capi d’abbigliamento di cui abbiamo bisogno.

Godersi la tranquillità e l’atmosfera serale

Le serate durante le festività natalizie a Roma sono davvero suggestive. Passeggiare lungo le strade illuminate, godersi la vista dei monumenti sotto le stelle e fermarsi per un vin brulé o una cioccolata calda è un'esperienza indimenticabile.

Come abbiamo visto, Roma ha davvero tanto da offrire a chi decide di visitarla durante il periodo invernale. Le sue bellezze artistiche e i suoi monumenti iconici faranno da sfondo a una cornice, quella festiva, che renderà le nostre giornate ancora più indimenticabili