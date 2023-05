Skincare e beauty routine, scegli i tuoi alleati di bellezza

Per una skincare routine efficace scopri quali sono gli step fondamentali e i prodotti indispensabili per ottenere una pelle sana e luminosa

La skincare routine rappresenta il vero e proprio fondamento della bellezza, infatti, è ormai noto che per avere un aspetto fresco, giovane e sano, il primo passo da fare è prendersi cura della propria pelle.

La cute, infatti, è la barriera che quotidianamente ci protegge dalle aggressioni esterne, dall'inquinamento, dagli agenti UV e per questo è importante prendersene cura.

E' da questi presupposti che nasce l'importanza della beauty routine e della scelta di prodotti giusti e che possano soddisfare le proprie esigenze.

Ma, come creare una skincare routine perfetta? In questo articolo scoprirai quali sono gli step fondamentali ed i prodotti indispensabili da tenere nella tua beauty bag, per una pelle sana e radiosa.

Step 1: Detersione

La prima cosa da fare è rimuovere le impurità ed i residui di trucco dalla pelle così da permettere un miglior assorbimento dei prodotti che andrai ad utilizzare successivamente.

In questa fase è possibile utilizzare trattamenti diversi a seconda del proprio tipo di pelle.

Ad esempio, in caso di pelle normale e sensibile, può essere molto utile rimuovere il make up utilizzando acqua micellare e proseguire con un tonico così da allontanare le impurità.

Invece, in caso di pelle grassa è consigliabile effettuare una doppia detersione applicando prima un prodotto oleoso e poi un detergente schiumoso come ad esempio una mousse.

In generale, ricorda di detergere il viso sia al mattino che la sera, applicando i prodotti con le mani o con un batuffolo di cotone e risciacquando con acqua tiepida.

Step 2: Idratazione

Una pelle pulita e ben detersa ha bisogno di essere idratata e per questo è fondamentale cominciare dalla zona del viso in cui la pelle è più sottile e quindi più sensibile: il contorno occhi!

Infatti, subito dopo aver asciugato il viso, è buona abitudine applicare una crema contorno occhi, da picchiettare nella zona perioculare così da favorirne l'assorbimento.

E' il momento di applicare il siero viso, un prodotto dalla texture leggera che va a potenziare i trattamenti successivi essendo ricco di attivi e quindi in grado di svolgere un'azione più mirata.

Procedi poi applicando una crema viso che rispetti le tue esigenze.

Se hai una pelle secca, è consigliabile utilizzare una crema dalla texture ricca e nutriente, al contrario, in caso di pelle grassa, puoi optare per prodotti dalla texture leggera e con effetto mat come fluidi, emulsioni o gel-crema.

Inoltre, se hai macchie scure sul viso causate da iperpigmentazione, è importante ricordare di applicare una protezione solare con SPF50+ così da prevenire la comparsa di nuovi inestetismi e trattare, allo stesso tempo, quelli già presenti.

In questo caso, potrai scegliere creme viso dotate già di fattore di protezione solare.

Step 3: Esfoliazione

Questo step è fondamentale per rimuovere le cellule morte, lo sporco ed i residui di trucco dallo strato superficiale della pelle così da favorire il rinnovamento cellulare.

Infatti, esfoliare la pelle periodicamente, aiuta a prevenire la comparsa di brufoletti, punti neri e riduce i pori dilatati.

Non è necessario effettuare questo passaggio tutti i giorni ma lo si può realizzare da 1 a 3 volte a settimana anche a seconda delle caratteristiche dei prodotti che si sceglie di utilizzare.

Sono a disposizione 3 tipi diversi di esfolianti:

Scrub, un prodotto cremoso e dotato di micro particelle solide che, massaggiato sul viso, crea attrito fisico e quindi rimuove lo sporco e le cellule morte

Gommage, una sostanza cremosa o in gel da massaggiare sul viso leggermente inumidito, per poi risciacquare

Peeling, cosmetici arricchiti con esfolianti chimici, generalmente acidi come l'acido glicolico, acido salicilico, acido mandelico che, applicati sulla pelle con un leggero massaggio, sono in grado di favorire l'eliminazione delle cellule superficiali morte, stimolando la formazione di quelle nuove

Scegli con cura i tuoi alleati di bellezza su Farmacia del Corso, visitando direttamente il nostro sito www.farmaciadelcorso.net o chiamando allo 0813763843, oppure ricorda che puoi scriverci a info@farmaciadelcorso.net ed essere sempre aggiornato sui nostri profili social.