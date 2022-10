Settore gioielli e orologi in crescita: traina il digitale dei migliori e-commerce

Secondo il report della McKinsey & company, le vendite online dell’alta gioielleria sono destinate ad aumentare di circa il 12%, grazie anche agli e-commerce sempre più efficienti. Intanto uno shop italiano del settore ha già ottenuto il riconoscimento come uno dei migliori e-commerce d’Italia.

Ancora una volta, la digitalizzazione la fa da padrona in fatto di strategie di vendita e innovazioni, e sembrerebbe essere cruciale per l'aumento delle vendite nel settore dell’alta gioielleria e degli orologi di lusso.

A confermarlo è una recente ricerca condotta dalla società di consulenza McKinsey & company che ha analizzato l'industria globale e i comportamenti dei consumatori in prospettiva dei prossimi anni.

Gioielli online: cresce la percentuale delle vendite



Sebbene la pandemia abbia diminuito le entrate di circa il 10-15% per quanto riguarda la gioielleria di marca e il 25-30% per quanto riguarda la vendita di orologi luxury, i dati delle ricerche fanno ben sperare in una notevole ripresa di questi due settori anche grazie agli e-commerce, i quali proprio durante il Covid-19 hanno registrato una fortissima crescita soddisfacendo la domanda di milioni di utenti.

Proprio in questo contesto l'Istituto Tedesco Itqf e La Repubblica Affari & Finanza hanno portato avanti uno studio grazie al quale sono riusciti a individuare i 750 migliori e-commerce d'Italia del 2022 e 2023. Nella top 20 del settore “Gioielli e Orologi” nella categoria “Moda e Accessori” spicca per design, prodotti, servizi offerti, funzionalità e condizioni d'acquisto e consegna lo shop Gioiapura.it, una realtà tutta italiana rivenditrice delle migliori marche di gioielli e orologi, italiane e internazionali, e recensita positivamente da migliaia di utenti.

Eppure, la digitalizzazione, come afferma la McKinsey, potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio: sebbene le vendite globali online sono ben propense ad aumentare, secondo le stime, di circa il 13-21% (un ritmo tre volte più veloce rispetto al mercato totale), non bisogna mai sottovalutare l'importanza fondamentale dell'esperienza del consumatore. Anche l'utente online si aspetta infatti di trovare lo stesso alto livello di servizio clienti e la stessa attenzione ai dettagli che troverebbe di certo in un negozio fisico.

L'alta gioielleria nei prossimi anni: le previsioni



I settori dell'alta gioielleria e degli orologi di lusso, con il loro fatturato annuo che supera i 330 miliardi di dollari (pari a circa 279 miliardi di euro), rappresentano una parte fondamentale dell'economia globale.

È vero: la chiusura della vendita al dettaglio, il brusco arresto degli acquisti di gioielleria effettuati dai consumatori durante i viaggi esteri e la lenta transizione al digitale hanno di sicuro messo a dura prova questo settore. Secondo i report, però, le industrie dell'alta gioielleria sono destinate a riprendersi da qui al 2025 grazie all'aumento della domanda soprattutto dei più giovani e dei mercati nazionali.

Secondo le previsioni, sarà l'Asia a trainare la costante crescita del settore, con un aumento stimato delle vendite di circa il 10-14% all'anno e un mercato che rappresenta ben il 45% delle vendite globali di alta gioielleria di marca e il 50% di orologi luxury.

Sempre più richiesta la gioielleria di marca, digitale e attenta all’ambiente



I report prevedono, in particolare, la crescita esponenziale della richiesta di gioielleria brandizzata, digitale e sempre più sostenibile.

L'acquisto dei grandi marchi, seppur attualmente costituisca solo il 20% delle entrate, è destinato a raggiungere il 25-30% del mercato nel 2025, fatturando dagli 80 ai 100 miliardi di dollari circa (parlando in euro, dai 67,7 agli 85 miliardi).

L'alta gioielleria sembrerebbe star affrontando bene la sfida di replicare online i servizi e l'assistenza di una sede fisica. Gli e-commerce hanno permesso di attirare clienti anche lontani dal negozio o che non conoscevano il marchio, abbattendo i limiti geografici. Proprio per questo le vendite online potrebbero rappresentare entro il 2025 il 18-21% del mercato.

Infine, sembrerebbe che i consumatori più giovani abbiano molto a cuore la questione della sostenibilità ambientale e la conseguente responsabilità di ogni impresa. Secondo le previsioni, quindi, si stima che il 20-30% della vendita di gioielli online e offline sarà inevitabilmente influenzato da consumatori sempre più attenti al tema della sostenibilità.