L’IMPIANTO DI PONTE RIO DIVENTA UN’AULA DIDATTICA PER OLTRE 300 STUDENTI

Oltre 300 studenti sono stati accompagnati presso il Polo Impiantistico di Ponte Rio per le visite guidate organizzate da Gesenu nell’ambito del percorso di educazione ambientale promosso dall’azienda.

Una comunicatrice esperta ha condotto in sicurezza all’interno dell’impianto gli studenti che hanno visto in maniera reale e trasparente che fine fanno i rifiuti che produciamo quotidianamente e approfondito i meccanismi ed il funzionamento delle attività di trattamento e gestione dei rifiuti. L’obiettivo è quello di creare consapevolezza per superare pregiudizi e stereotipi nelle nuove generazioni

Il Gruppo Gesenu rinnova la propria volontà di aprire le porte degli impianti, per mostrare e comunicare con trasparenza, che nasce dall’evidenza, cosa succede ai “nostri” rifiuti.

L’azienda offre inoltre agli utenti, attraverso il sito www.rifiutour.it, la possibilità di vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente all’interno degli impianti di recupero per scoprire le attività di gestione e trattamento dei rifiuti urbani. Collegandosi al portale, infatti, tutti i cittadini hanno l’opportunità di esplorare virtualmente gli impianti attraverso due principali esperienze:

- Video Experience: un video tour guidato interattivo all’interno dell’impianto.

- Virtual Tour 360°: un tour virtuale per visitare in autonomia il polo impiantistico.

All’interno del sito le scuole interessate, le associazioni del territorio e i gruppi di cittadini potranno richiedere di effettuare una visita in presenza presso l’impianto di Ponte Rio.

www.rifiutour.it