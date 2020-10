Auto elettriche, scopri la nuova gamma Peugeot da Leonori

I vantaggi dei modelli green: dal rispetto per l’ambiente agli incentivi governativi sulle emissioni zero

Rispetto dell’ambiente e risparmio sui consumi. Sono questi i due principali fattori che hanno spinto le case automobilistiche a sviluppare auto alimentate con motore elettrico o ibrido.

In questa particolare nicchia di mercato Peugeot si è inserita rivoluzionando la filosofia della guida attraverso l’applicazione di tecnologie green a diversi modelli. La casa automobilistica francese, infatti, oltre che puntare sulle city car elettriche, ha deciso di estendere l’alimentazione a zero emissioni anche ai Suv ed ai 4X4, modelli generalmente amati da chi cerca una guida grintosa o più comoda.

Negli ultimi anni sono tantissimi i guidatori che hanno deciso di avvicinarsi al mondo dell’elettrico, questo per sfruttare i numerosi vantaggi della categoria. In primo luogo c’è la motivazione ambientalista, sicuramente la più importante sul lungo periodo. Ci sono tuttavia dei benefici immediati innegabili come gli incentivi governativi, grazie ai quali è possibili acquistare un veicolo elettrico a prezzi competitivi. Inoltre con le auto a zero emissioni è possibile l’accesso in aree cittadine a traffico limitato e in molti casi i parcheggi comunali sono gratuiti. Scegliere l’elettrico, dunque, non è solo puntare sul futuro, ma soprattutto sul presente.

LA GAMMA PEUGEOT

Chi vuole un’auto adatta a rapidi spostamenti in città a Roma, senza rinunciare alla comodità della guida su tratti extraurbani, non può che scegliere la Nuova Peugeot e-208, Auto dell’Anno 2020. La city car francese è a zero emissioni di CO2 e offre l’opportunità di circolare sempre anche nelle ZTL. Grazie ai suoi 340 KM di autonomia WLTP Nuova e-208 è l’auto ideale anche per i tragitti al di fuori dell’ambito urbano. Con la soluzione di ricarica pubblica rapida è possibile recuperare l’80% della batteria in soli 30 minuti.

Chi ama i Suv e la comodità, invece, deve guardare alla Nuova Peugeot e-2008: un Suv che attraverso le sue linee moderne e dinamiche rivela un abitacolo dalle dimensioni generose ed una grinta da vera sportiva. A bordo di Nuovo SUV PEUGEOT e-2008 il guidatore può personalizzare gli spostamenti ottimizzando l'autonomia della vettura grazie alla frenata rigenerativa e alle informazioni specifiche sul funzionamento della propulsione full electric.

La gamma Peugeot, però, comprende anche veicoli ibridi ricaricabili Plug-In, come il Nuovo SUV 3008 Hybrid e Hybrid4. Questo modello dal design unico che rivoluziona i canoni stilistici dei SUV, è adatto ai lunghi tragitti grazie alla modalità Hybris, ma anche alle strade di città, in cui è possibile circolare a zero emissioni grazie alla modalità electric.

IL GRUPPO LEONORI

Professionalità, competenza e servizi di primo livello per i clienti. Sono questi i pilastri che da mezzo secolo sostengono l’attività del gruppo Leonori Spa, punto di riferimento nella vendita e assistenza auto per la città per il territorio della regione Lazio e in particolare per la città metropolitana di Roma.

A partire dal 1962 il gruppo Leonori è sempre stato attento agli sviluppi del mercato automotive e alle nuove tecnologie. Oggi nell’era dell’elettrico sta sensibilizzando sempre più i suoi clienti alla mobilità green avendo a cuore la sostenibilità ambientale e la qualità della vita in una città come Roma che ne ha estremamente bisogno. Leonori, oltre all'impegno sociale, mette in risalto i vantaggi sia economici, sia strettamente pratici dell'elettrico, come ad esempio l'esenzione del bollo auto, premi assicurativi ridotti per le auto elettriche, ZTL free, strisce blu gratis. Tra i punti di forza di Leonori c’è l'ampia gamma di servizi disponibili: centro assistenza, ricambi originali e accessori, centro revisione, automercato, servizi finanziari e assicurativi e ampi parcheggi. Tutti questi elementi costituiscono la sintesi del concetto di organizzazione Leonori customer-oriented.

La sede centrale di via Aurelia 1050, con oltre 30.000 mq. è il contesto ideale per scoprire ed apprezzare al meglio la gamma elettrica ed ibrida Peugeot e gli esclusivi vantaggi degli Ecoincentivi legati ai modelli LEV (Low Emission Vehicle).

Oltre alla sede centrale di via Aurelia, Leonori Peugeot è presente in:

Via Appia Nuova, 1277 – Roma

Via della Magliana, 285 - Roma

Via Pontina, 407 - Roma

Via Roma, 20 - Civitavecchia

