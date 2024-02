ALGECO E LA SUA VISIONE A LUNGO TERMINE: EDUCAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER UN FUTURO A IMPATTO ZERO

Negli ultimi anni, sempre più le aziende stanno ponendo un'attenzione particolare ai temi legati alla sostenibilità, alla sicurezza dei lavoratori, alla responsabilità sociale e all'innovazione. Algeco, leader nella produzione di soluzioni modulari per spazi residenziali e commerciali, si pone come esempio di eccellenza in questo campo, combinando la qualità dei propri prodotti con un forte impegno verso valori fondamentali come l'ecosostenibilità, la sicurezza dei lavoratori, l'ESG (Environmental, Social and Governance), l'inclusione e l'innovazione.

L'ecosostenibilità è uno dei pilastri su cui si basa l'attività di Algeco. L'azienda si impegna quotidianamente a ridurre l'impatto ambientale delle proprie operazioni, utilizzando materiali eco-friendly e adottando pratiche sostenibili in tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti. Dal design alla produzione, fino allo smaltimento finale, Algeco cerca costantemente di trovare soluzioni innovative per minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività.

ALGECO: NUOVE PROSPETTIVE NEL MONDO DELLE COSTRUZIONI

Algeco è una società leader nel settore delle costruzioni modulari, che offre soluzioni innovative e sostenibili per diversi settori, tra cui quello scolastico, ospedaliero, cantieristico, degli eventi e molti altri.

Grazie alla sua vasta esperienza e competenza nel settore delle costruzioni modulari, Algeco è in grado di fornire soluzioni su misura per le esigenze specifiche dei suoi clienti. Le sue strutture prefabbricate sono progettate per garantire comfort, sicurezza e efficienza energetica, offrendo un'alternativa economica e sostenibile rispetto alle costruzioni tradizionali.

Algeco si distingue nel settore delle costruzioni modulari non solo per la qualità e l'efficienza delle sue strutture, ma anche per l'impegno verso la sostenibilità ambientale. Le soluzioni offerte dall'azienda sono progettate per ridurre l'impatto ambientale e rispettare i principi della green building, utilizzando materiali riciclabili e tecnologie a basso impatto ambientale. Algeco è in grado di rispondere prontamente alle esigenze dei clienti, garantendo tempi di consegna rapidi e una rapida messa in opera delle soluzioni modulari. Questo permette alle aziende e alle istituzioni di avere a disposizione spazi funzionali e confortevoli in tempi rapidi, senza dover affrontare lunghi e dispendiosi processi di costruzione tradizionale.

La vasta gamma di applicazioni delle soluzioni modulari offerte da Algeco Italia permette alle aziende di sfruttare al meglio le potenzialità di queste strutture in diversi settori, garantendo la massima versatilità e adattabilità alle esigenze specifiche di ogni progetto. In questo modo, la società si conferma come un partner affidabile e competente per la realizzazione di progetti di costruzioni modulari di successo in Italia.

SCUOLA ALCIDE DE GASPERI DI MEZZOCORONA – TRENTO

Nel settore scolastico, Algeco fornisce aule prefabbricate, uffici amministrativi, laboratori e altre strutture educative temporanee o permanenti per soddisfare le esigenze delle scuole in fase di espansione o ristrutturazione. Oggi parliamo della Best Practice realizzata nel comune di Mezzocorona, Trento.

Il 19 gennaio, Algeco, azienda leader nella vendita e noleggio di spazi modulari e moduli prefabbricati, era presente all’inaugurazione della nuova scuola elementare per l’Istituto Alcide De Gasperi a Mezzocorona, in provincia di Trento. Il progetto è stato realizzato su commissione del Comune di Mezzocorona per ospitare gli studenti durante i lavori di ristrutturazione dell’istituto principale. La struttura, consegnata da Algeco spa, è composta da 17 aule e servizi igienici; costruita utilizzando 70 unità dotate di impianti completi, inclusi condizionatori e riscaldamento alimentato da un impianto fotovoltaico da 55kWp. Occupa una superficie totale di 1080.40 mq ed è stata completata in meno di due mesi.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto, realizzato in pochissimo tempo per permettere agli studenti di poter seguire le lezioni durante i lavori” ha affermato Vito Amati CEO & Managing Director di Algeco spa. “Abbiamo messo tutto il nostro impegno e la nostra passione per creare ambienti educativi sicuri, funzionali ed accoglienti”. “Questa realizzazione – ha concluso Amati – dimostra, ancora una volta, la grande esperienza messa in campo da Algeco nel settore scolastico”.

L’inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti dell’azienda, del Sindaco di Mezzocorona Mattia Hauser e della Dirigente Scolastica Paola Sigmund.

DIVENTARE SEMPRE PIÙ CIRCOLARI PER ESSERE SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI

Per essere sempre più sostenibili durante la produzione, Algeco agisce opera attraverso pratiche che consentono di ridurre gli sprechi di risorse e di energia, in linea con le ultime normative ambientali. Inoltre, l'azienda lavora costantemente per migliorare i processi produttivi al fine di minimizzare l'emissione di gas serra e di rifiuti.

Anche nella fase di smaltimento finale, Algeco si impegna a riciclare e riutilizzare i materiali delle proprie strutture, riducendo così l'impatto ambientale e contribuendo alla salvaguardia del pianeta. Grazie a un team di esperti e all'adozione di tecnologie all'avanguardia, l'azienda è in grado di trovare soluzioni innovative che consentono di migliorare continuamente la propria sostenibilità ambientale.

Un vero e proprio esempio di come sia possibile conciliare l'attività aziendale con il rispetto per l'ambiente, dimostrando che è possibile realizzare prodotti di alta qualità e allo stesso tempo eco-friendly. La sostenibilità ambientale non è solo un obiettivo, ma una vera e propria filosofia che guida ogni azione dell'azienda, contribuendo a costruire un mondo migliore per le generazioni future.

GESTIRE IL PROPRIO IMPATTO IN TERMINI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE.

La sicurezza dei lavoratori è un'altra priorità per Algeco. L'azienda si impegna a fornire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti i dipendenti, garantendo il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e promuovendo una cultura della prevenzione degli incidenti. Grazie a programmi di formazione e sensibilizzazione, si assicura che i suoi dipendenti siano consapevoli dei rischi e delle misure necessarie per prevenirli, contribuendo così a creare un ambiente di lavoro più sicuro per tutti.

L'azienda organizza regolarmente incontri, workshop e sessioni di sensibilizzazione, per assicurarsi che tutti i dipendenti siano focalizzati su quanto sia importante questo tema per la propria vita e per quella dei colleghi.

ESG sono le iniziali di Environment, Social, Governance, tre aspetti che stanno diventando sempre più cruciali per le imprese che desiderano operare in modo sostenibile e responsabile. Questi fattori stanno diventando sempre più importanti non solo per le aziende e le istituzioni finanziarie, ma anche per i consumatori e gli investitori.

Algeco si impegna a seguire i principi di trasparenza, responsabilità sociale e buon governo d'impresa in tutte le sue attività. Grazie a politiche etiche e sostenibili, Algeco si guadagna la fiducia dei propri stakeholder e contribuisce a creare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente circostante. L'azienda si impegna a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, a promuovere la diversità e l'inclusione, e a adottare pratiche di buon governo che favoriscano la trasparenza e la responsabilità.

Algeco è consapevole che il rispetto dell'ambiente, l'impegno sociale e la trasparenza nel governo aziendale sono fondamentali per il successo a lungo termine dell'azienda. I consumatori e gli investitori sono sempre più attenti a queste questioni e scelgono di supportare le aziende che dimostrano di essere responsabili nei confronti delle persone e dell'ambiente.

In conclusione, l'importanza di ESG per Algeco è fondamentale per garantire un futuro sostenibile per l'azienda e per la società nel suo complesso. Integrare i principi ESG nella strategia aziendale non solo porta benefici a livello reputazionale, ma aiuta anche a creare valore a lungo termine per l'azienda stessa e per tutti gli stakeholders coinvolti. Algeco dimostra così di essere un esempio di come un'azienda possa conciliare successo economico con responsabilità sociale e ambientale.

INCLUSIONE

L'inclusione è un valore centrale per Algeco. L'azienda si impegna a promuovere la diversità e l'uguaglianza all'interno del proprio team, garantendo pari opportunità per tutti i dipendenti indipendentemente da sesso, etnia, religione, orientamento sessuale o disabilità. Algeco crede che la diversità sia una fonte di ricchezza e innovazione, e lavora costantemente per creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso per tutti.

INNOVAZIONE

L'innovazione è un altro punto di forza di Algeco. L'azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo per creare soluzioni innovative e all'avanguardia nel campo delle costruzioni modulari. Grazie a un team di esperti e alla collaborazione con partner esterni, Algeco è in grado di anticipare le esigenze del mercato e offrire soluzioni su misura per ogni cliente, garantendo la massima qualità e la massima efficienza.

In conclusione, Algeco si distingue per il suo impegno e la sua dedizione verso valori fondamentali come l'ecosostenibilità, la sicurezza dei lavoratori, l'ESG, l'inclusione e l'innovazione. Grazie a un approccio olistico e all'avanguardia, l'azienda sta contribuendo a creare un futuro più sostenibile e inclusivo per tutti.