Maker Faire 2019, il cane da guardia? È un rover-robot dalla tecnologia "vintage"

Un pensionato con anni di esperienza nell'elettronica ed un appassionato di tecnologia, col pallino per la sicurezza domestica. Da questa unione è nato Adone, un rover-robot costruito artigianalmente con mesi di lavoro, con un'intuizione: fare un passo indietro nella tecnologia per evitare i nuovi cybercriminali. Quelli che superano firewall, criptano segnali, rubano le password.

Ecco allora che nell'epoca del wireless, Stefano Palone ha partecipato a Maker Faire 2019, tornando ad una tecnologia via cavo, però dotando il suo robot di videocamera di sorveglianza, sensori, sistemi di allerta di ultima generazione che si collegano con centrali di allarme ed avvisano in caso di ingresso illecito in casa.

«L'idea è nata da un'esigenza personale. Avevo bisogno di pattugliare il luogo dove vivo che è piuttosto isolato. Il robot avrebbe potuto usare Gps o bussole magnetiche spesso vittime di sabotaggi e attacchi, per questo ho adottaro questa tecnologia che garantisce maggiore sicurezza. Noi installiamo un cavo sotterraneo lungo tutto il perimetro ed il rover lo segue. Se venisse tagliato dall'intruso scatterebbe. Se il criminale, fosse mascherato, la telecamera comunque attiverebbe la segnalazione» sottolinea Palone, maker puro, motivato dalla sua passione per l'elettronica, che tra le altre invenzioni presenti a Maker Faire 2019, ha portato anche un antifurto portatile con tecnologia ad infrasuoni, in grado di rilevare l'apertura di porte e finestre in casa, ma anche in hotel o altri luoghi, perché tascabile e a batteria.

