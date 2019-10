Maker Faire 2019, cupcake di pannolenci riciclato per divertirsi arredando la casa. Ma attenti a non mangiarle

Pannolenci che diventano cupcake. A Maker Faire 2019 Marzia Grammatico recupera, ricicla, inventa e trasforma da materiali di scarto come il panno lana e la gomma crepla delle scatole molto gustose. Un modo divertente per arredare casa e colorarla, cercando di evitare il rischio che qualche ospite possa avere voglia di mangiarle. Si tratta di scatole di Pan di Stelle, torte della nonna, sacher torte o persino cioccolatini.



«Simpatiche scatole a forma di torta. Il vasettino della ricotta lo ricicolo e diventa una cupcake - commenta Marzia dal padiglione 3 zona F4 - ma può anche essere trasformato in tazze e in altri oggetti, con pannolenci e gomma crepla. Viene rivisitato e trasformato in un delizioso cioccolatino. Non si mangia niente, è tutto finto!». Il suo dolce preferito? «Il cupcake, perché sinonimo di creatività pura».

Maker Faire, perché la tecnologia è un linguaggio universale

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA