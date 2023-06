Lunedì 19 Giugno 2023, 23:59

Roma e il lavoro: con numeri che stanno migliorando, la Capitale può giocare la sua partita sia sul terreno della formazione che su quello degli investimenti. Che sono sfide anche a livello nazionale, fa notare la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, parlando all’evento per i 145 anni del Messaggero.

L'intervento del ministro Calderone

«Roma è un grande palcoscenico su cui si possono giocare tutte le carte» osserva. La tendenza positiva sul fronte dell’occupazione è interessante in questi mesi perché è qualitativa oltre che quantitativa. Parliamo in larga parte di contratti a tempo indeterminato, e spesso quindi di stabilizzazioni di precedenti situazioni più o meno precarie.



IL SETTORE

I servizi e in particolare il turismo in questa fase hanno un ruolo particolare, più che visibile. Ma la Capitale e anche il Lazio sono al centro di «investimenti importanti». E allora la formazione e la riqualificazione diventano elementi centrali. Anche con gli istituti professionali e con gli Its, gli istituti tecnici superiori. Per Calderone «si tratta di intercettare le figure professionali che servono alle aziende e quindi di creare occasioni di formazioni utile a chi la formazione la deve ricevere». In questa chiave la ministra ritiene utili anche le recenti sostanziali modifiche al meccanismo dell’ormai ex reddito di cittadinanza.



Non manca un accenno all’attualità e alle recenti parole di Beppe Grillo alla manifestazione del M5S. Se comprensibilmente l’attenzione si è concentrata, nell’immediato, sul riferimento alle “brigate” e al “passamontagna”, Calderone osserva come anche i lavori volontari evocati dal fondatore del movimento, ad esempio la sistemazione dei marciapiedi, devono svolgersi «in forma regolare e in piena sicurezza».