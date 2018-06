Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, dal Grande Fratello all'altare: «Sposo Valentina»

GENOVA – “Io abito a Genova, lei a Roma, ma stiamo cercando un appartamento a Roma per andare a convivere”. Dopo ilcontinua la storia d’amore fra, figlia di Bobby Solo e la compagna Valentina.Le due sono state sorpresa da “DiPiù” fuori da una gioielleria: “Valentina mi ha regalato l’anello di fidanzamento - ha fatto sapere a "NuovoTv" - ci piacerebbe sposarci il prossimo anno”.Veronica poi non vede l’ora di riabbracciare il papà Bobby Solo: “Non sono ancora riuscita a sentirlo, perché è in tournée in America. Ci incontreremo al suo ritorno. Ho aspettato tanti anni per rivederlo, qualche giorno in più non è nulla. Sono emozionata e felice”