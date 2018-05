Bobby Solo, lo sfogo della madre di Veronica Satti: «Ecco perché non parla con nostra figlia»

di Valeria Arnaldi

ROMA - «Veronica è stata una figlia voluta. La storia è durata circa cinque/sei anni, poi sono andata via, avevo ventiquattro anni, avevo bisogno di crescere. E a dirla tutta, è stato più Bobby Solo a volere Veronica, io ero molto giovane».

Mimma Foti, ex compagna di Bobby Solo e madre di Veronica, racconta a Domenica Live il distacco tra Bobby Solo e la figlia, ora nella casa del Grande Fratello. A tredici anni, stando ai racconti fatti da Veronica, confermati ora dalla madre, Bobby Solo, dopo una discussione, ha riportatola figlia a casa e ha chiuso i rapporti.



«Cosa può farti di così grave una ragazzina di tredici anni? - domanda Mimma - Lui diceva a Veronica: rinnega tua madre. Lei non voleva. Forse la rottura si è verificata perché Bobby voleva fare male a me. Ha provato a farmi male in tanti modi. Non è mai stato costante nel versamento degli alimenti, quando Veronica ha compiuto diciotto anni ha smesso del tutto di pagare e ha inviato una diffida in cui invitava Veronica a non rilasciare interviste».



Veronica soffre molto per il silenzio del padre che dura ormai da quindici anni.

Al desiderio di ricongiungersi con il padre che la figlia ha espresso prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Bobby Solo ha risposto dalle pagine di un settimanale:

«Sono contento se mia figlia Veronica ottiene successo con il Grande Fratello, anzi mi auguro che vinca il reality e guadagni i 100mila euro del premio. Sarei felicissimo. Io ho raggiunto la popolarità cantando ‘Una lacrima sul viso’ e non ho mai sputtanato le persone. Invece ora si sta tentando di demonizzare un padre che non ha nessuna colpa. Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all’età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv».

Immediato il commento di Mimma: «Ho paura di come possa reagire Veronica a queste affermazioni del padre, sono pronta a entrare nella casa per starle vicina».

